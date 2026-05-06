6 de mayo de 2026 - 00:00

El Evangelio de hoy, 6 de mayo: "Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador"

La Palabra de Dios nos ilumina e invita a la reflexión. Compartimos el Evangelio de hoy 6 de mayo, según el Vaticano, y una homilía del papa Francisco.

Jesús, detalle del mosaico realizado por el maestro Salvatore Spinatto (1910-1999) en la iglesia San Juan Bosco, en Mendoza. En el evangelio de hoy, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.

Jesús, detalle del mosaico realizado por el maestro Salvatore Spinatto (1910-1999) en la iglesia San Juan Bosco, en Mendoza. En el evangelio de hoy, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador".

Foto:

Los Andes | Redacción
Por Redacción

Leé además

En el Evangelio de hoy Jesús dijo a sus discípulos: “El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama.

El Evangelio de hoy, 4 de mayo: "Al que me ama a mí, lo amará mi Padre"

Por Redacción
En el Evangelio de hoy: Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. Detalle del vitral del Camarín de la Virgen de María Auxiliadora de Rodeo del Medio en Maipú, realizado por el artista español Antonio Estruch.

El Evangelio de hoy, 5 de mayo: "La paz les dejo, mi paz les doy"

Por Redacción

La reflexión del Papa Francisco

"La vid es una planta que forma un todo con el sarmiento; y los sarmientos son fecundos únicamente cuando están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la vida cristiana y el evangelista Juan la expresa con el verbo «permanecer», que en el pasaje de hoy se repite siete veces. «Permaneced en mí» dice el Señor; permanecer en el Señor.

Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar abierto de las necesidades de los demás y dar un respiro amplio a nuestro testimonio cristiano en el mundo. Este coraje de salir de sí mismos y de adentrarse en las necesidades de los demás, nace de la fe en el Señor Resucitado y de la certeza de que su Espíritu acompaña nuestra historia.

Uno de los frutos más maduros que brota de la comunión con Cristo es, de hecho, el compromiso de caridad hacia el prójimo, amando a los hermanos con abnegación de sí, hasta las últimas consecuencias, como Jesús nos amó. El dinamismo de la caridad del creyente no es fruto de estrategias, no nace de solicitudes externas, de instancias sociales o ideológicas, sino del encuentro con Jesús y del permanecer en Jesús.

La Palabra de Dios nos brinda mensajes profundos y una oportunidad para la reflexión. A continuación, compartimos las lecturas del miércoles 6 de mayo de 2026 según el Vaticano.

Libro de los Hechos de los apóstoles

Hechos 15, 1-6

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse.

Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia.

Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: “Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés”.

Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto.

APOSTOLES MOSAICO
"Los ap&oacute;stoles y los presb&iacute;teros, se refirieron todo cuanto Dios hab&iacute;a hecho por su medio".&nbsp;

"Los apóstoles y los presbíteros, se refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio".

Evangelio de hoy según San Juan

Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos”.

Es palabra de Dios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detalle de un mosaico de Jesucristo en Estambul, Turquía. En el Evangelio de hoy Jesús dice: “Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí”.

El Evangelio de hoy, 3 de mayo: "Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí"

En el Evangelio de hoy, Jesús dijo a sus discípulos: “Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre”.

El Evangelio de hoy, 2 de mayo: "Quien me ve a mí, ve al Padre"

En el Evangelio de hoy Jesús afirma: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí”

El Evangelio de hoy, 1 de mayo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida"

En el Evangelio de hoy, Jesús dijo: Yo les aseguro: el sirviente no es más importante que su amo. 

El Evangelio de hoy, 30 de abril: "El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado"