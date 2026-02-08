El Papa León XIV no visitará Estados Unidos durante 2026: el Vaticano desmintió una posible visita

La Oficina de Prensa del Vaticano salió al cruce de versiones periodísticas y confirmó que el Papa no tiene previsto viajar a Estados Unidos durante 2026.

El papa León XIV no tiene previsto realizar una visita a los Estados Unidos a lo largo de 2026. Así lo confirmó la Oficina de Prensa del Vaticano, que salió al cruce de versiones periodísticas difundidas en los últimos días, especialmente por medios italianos.

Las especulaciones señalaban que el pontífice podría viajar a su país de nacimiento en el marco de una posible participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante septiembre, una instancia que ya fue protagonizada por papas anteriores. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada oficialmente.

Otra versión vinculaba el eventual viaje con la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio, pero esa alternativa también fue desestimada por el Vaticano.

León XIV cuenta con una invitación formal para visitar Estados Unidos, realizada por el vicepresidente JD Vance, dirigente perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El 19 de mayo del año pasado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el Papa había recibido la invitación mediante una carta entregada por Vance, quien se reunió con el pontífice junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

No obstante, una eventual visita del jefe de la Iglesia Católica debería sortear un escenario de tensiones diplomáticas entre Washington y el Vaticano, producto de profundas diferencias en materia de política internacional entre León XIV y el presidente Donald Trump.