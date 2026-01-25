Milei vuelve a Estados Unidos en marzo en busca de dólares: de qué se trata "Argentina Week"

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo con un objetivo: seducir a los grandes inversores internacionales y reforzar su agenda económica en uno de los principales centros financieros del mundo.

El presidente será la figura central de un evento de alto perfil que se realizará en Nueva York y que apunta a captar capitales privados para el país. Se trata de la “Argentina Week” , una serie de encuentros que se desarrollarán en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo, con el respaldo de la banca global.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió la iniciativa como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente” . La confirmación fue replicada por el propio Milei en sus redes sociales, según informó Noticias Argentinas.

Oxenford, diplomático y empresario tecnológico, destacó que la iniciativa llega en un momento de “corrección de distorsiones estructurales” y bajo un marco pro-mercado que cuenta con el beneplácito de la administración de Donald Trump.

“El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento. Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso” , sostuvo el embajador, invitando a los capitales extranjeros a capturar oportunidades en sectores con “alto potencial de crecimiento y escala”.

El respaldo de Wall Street y los sectores clave

La “Argentina Week” cuenta con una lista de organizadores de peso en el sistema financiero internacional: la Embajada Argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek (fundado por los creadores de Mercado Libre). Además, participan el Citibank, la AmCham y el influyente Council on Foreign Relations.

La agenda prevé la asistencia de más de 50 chairmen y CEOs de compañías globales, quienes mantendrán reuniones privadas y paneles en las sedes de los bancos organizadores. El Gobierno busca atraer dólares frescos específicamente hacia los sectores de:

Tecnología y economía del conocimiento.

Energía (con foco en Vaca Muerta) y Minería.

Agroindustria.

Ciencia, innovación y sector farmacéutico.

Este nuevo viaje se enmarca en la estrategia de “aliado sistémico” que la Casa Rosada teje con la Casa Blanca, vínculo que fue ratificado recientemente durante el Foro Económico Mundial de Davos.