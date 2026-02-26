Polémico apoyo de senadora libertaria a la detención de un camarógrafo en el Congreso: "Nadie tiene coronita"

La senadora provincial bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) , Florencia Arietto , defendió públicamente el accionar de la Policía Federal tras la detención de un camarógrafo de A24 en las inmediaciones del Congreso . Sus dichos generaron una fuerte controversia política.

Desde su cuenta personal en X, la legisladora sostuvo: “Excelente la Policía Federal” . Luego argumentó: “ Nadie tiene coronita. Porque sos camarógrafo o periodista ¿no se te puede aprehender si estás contraviniendo una orden policial? ¿Cómo es? ¿A (Juan) Grabois sí y al camarógrafo no? La ley tiene que ser pareja ”.

En el mismo mensaje, Arietto hizo alusión a los activistas de Greenpeace que se manifestaron en las escalinatas del Congreso en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares , tratada ese día en el Senado.

“Desalojados y aprehendidos por violar el perímetro de una institución del Estado. Se les terminó la impunidad ”, expresó, y ratificó su postura a favor de la detención de quienes ingresen a un espacio público restringido y vallado.

“Pueden hacer una protesta pacífica en tu casa tus empleados y meterse sin permiso pero sin violencia al patio y sentarse en la reposera. ¿Qué opinas? Acá están violando el perímetro restringido de un edificio público . No se puede”, concluyó.

Todo el apoyo a la policía. Nadie sobre la ley. Me sorprende la doble vara de algunos periodistas. Si aprehenden a Beliboni por hacer lo mismo: cri cri cri cri. Ahora se meten con la casta periodística y es represión y piden echar a la ministra o sumariar a los oficiales.

Denuncia penal de Marcela Pagano

En contraposición, la periodista y diputada Marcela Pagano anunció la presentación de una denuncia penal por lo que consideró “un nuevo ataque a la libertad de expresión”.

Por favor háganle saber al oficial de la Policía Federal, que cumplió con su deber, que si prospera esta payasada lo defiendo, pro bono por supuesto.

Pagano afirmó que se utilizaron las fuerzas de seguridad “para que lastimen cronistas” y señaló: “Casi matan a un fotógrafo en una manifestación similar en el Congreso y hoy se repite la escena con un colega camarógrafo de A24”.

Desde sus redes sociales, sostuvo que “la brutalidad” ejercida por la Policía Federal fue “premeditada” y acusó al Gobierno nacional de buscar “callar voces y esconder imágenes que muestran una realidad adversa al relato oficial”.

Hola Flor no me sorprende de alguien que siempre cobra para estar del lado del mostrador del poder político de turno y de las cobranzas personales privadas… lo vas a facturar con tu socio "kuka" Víctor Hortel? chinverguencha!

“Por eso castigan a quienes son los vectores de la comunicación social. Periodistas, cronistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos son aliados del pueblo y de la pluralidad de voces que es una garantía de la democracia. Estos violentos que manejan a las fuerzas de seguridad tienen que pagar por sus actos. El que las hace, las paga”, concluyó.

El cruce dejó expuestas posiciones enfrentadas sobre el accionar policial en manifestaciones públicas y reavivó el debate sobre los límites del uso de la fuerza y la libertad de prensa.