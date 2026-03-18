Sueños Compartidos: Macri declaró que Alberto Fernández le exigió que le pague más obras a las Madres

El expresidente Mauricio Macri declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py como testigo en el juicio por el caso Sueños Compartidos, uno de los expedientes más resonantes por presunta corrupción en la obra pública con las Madres de Plaza de Mayo involucradas, y apuntó que, mientras era jefe de Gobierno porteño, Alberto Fernández lo presionó para que liberara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo .

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La citación de Macri fue realizada por el Tribunal Oral Federal N° 5 a pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados en el juicio.

El dirigente del PRO fue convocado para que explique cómo funcionó el programa de construcción de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires, ya que durante el período investigado, entre 2005 y 2011, se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño.

Su declaración fue presencial y bajo juramento, respondiendo todas las preguntas que le hicieron los integrantes del tribunal.

“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández (jefe de Gabinete del kirchnerismo por entonces) intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, aseguró Macri ante la Justicia. Por certificados, el exjefe de Gobierno se refiere a comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

"Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, agregó.

Macri declarando como testigo en los tribunales de Comodoro Py por la causa Sueños Compartidos Macri declarando como testigo en los tribunales de Comodoro Py por la causa Sueños Compartidos Poder Judicial / Captura de video

Macri definió como “bastante traumático” el trato con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.

Al repasar la trama de los sucesos, mencionó episodio en el que Hebe de Bonafini, titular de la asociación, y “otras mujeres fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre. Finalmente, Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra Vidal (María Eugenia)”.

La de Macri es la segunda declaración en un juicio oral que involucra a Alberto Fernández.

Alberto Fernández El expresidente Alberto Fernández.

El exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta declaró este martes en la causa de los cuadernos de la corrupción que el exmandatario peronista lo fue a visitar a la cárcel en 2018.

"Alberto Fernández me pidió que no declare, ni acuse, ni diga nada contra un grupo de empresarios. Me voy a reservar los nombres, pero era un grupo importante de empresarios”, dijo Baratta.

Además, lo que dijo hoy Macri se vincula con lo que expresó el propio Sergio Schoklender en su indagatoria cuando sostuvo que por "orden de Hebe de Bonafini" fondos de Sueños Compartidos se desviaron para financiar las campañas políticas de Cristina Kirchner, Amado Boudou y otros.

Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender Archivo

Un juicio por corrupción con decenas de testigos

La causa investiga un supuesto esquema de desvío de fondos públicos a través del programa de viviendas que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Según la acusación, se habrían desviado más de 206 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales, en un sistema que incluía adjudicaciones directas e irregulares.

En el banquillo de los acusados están, entre otros, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, junto al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros exfuncionarios.

Todos están acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con distintos grados de responsabilidad.

El proceso oral, que comenzó a principios de marzo, prevé la declaración de una gran cantidad de testigos. La Fiscalía pidió la citación de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera sumó otras 17 y las defensas incorporaron más de 120 testimonios.

Entre las próximas declaraciones también figura la del exministro de Economía, Sergio Massa, prevista para el 25 de marzo, quien era intendente de Tigre cuando la fundación desarrollaba obras en ese municipio.

En una de las audiencias más recientes, Sergio Schoklender apuntó contra la fallecida Hebe de Bonafini, al sostener que la fundación estaba alineada políticamente con el kirchnerismo y que los recursos se utilizaban con fines ajenos a la construcción de viviendas.