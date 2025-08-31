Boca Juniors estiró el buen andar y venció a Aldosivi en Mar del Plata

Boca Juniors jugó un partido discreto, pero con el rendimiento necesario para superar a un débil Aldosivi en el José María Minella por el Torneo Clausura de la Liga Profesional . Fue 2 a 0, con los goles de Luciano Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

Un ídolo de Boca se postuló para ser su DT: "Mi deseo es ser su entrenador"

El plan de partido de Aldovisi fue presionar alto con marcas individuales para no dejar pensar ni crear al Xeneize. Cuidó muy de cerca a los volantes internos, y no permitió que los extremos Aguirre y Palacios participen demasiado de la creación de oportunidades.

Esa búsqueda surtió efecto durante el primer tiempo, lapso en el cual Boca no pudo exigir al experimentado Carranza salvo por un tiro libre lejano de Leandro Paredes.

Ante este panorama, la alternativa que encontró fue la de romper la presión con rapidez en el toque de la pelota, poniendo a Merentiel con tiempo y espacio para correr . Sin embargo, las dos veces que lo consiguió, el uruguayo equivocó la última decisión.

El Tiburón tampoco brilló de mitad de campo para adelante, y sólo contó con dos remates desde lejos que se fueron desviados. Primero fue Serrago el que recibió en la puerta del área y probó, y luego Federico Gino hizo lo propio con un disparo que rozó el travesaño.

En esa parejísima primera mitad, la única diferencia llegó con una avivada sobre el cierre. Jorge Carranza cortó un tiro de esquina y quiso salir rápido de contra, Carlos Palacios interceptó el pase largo y tiró un centro que Di Lollo mandó a guardar. Así se fueron al descanso.

Di Lollo anotó de cabeza:

Embed ¡GOL DE BOCA! En el cierre del primer tiempo, Di Lollo marcó el 1-0 contra Aldosivi.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VZv2qHG5cP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Que Boca haya marcado no modificó demasiado el trámite. Sin embargo, si desnudó la incapacidad del conjunto local de hacerse protagonista y lastimar. Durante todo el segundo tiempo sufrió la monotonía, y tan sólo se ilusionó con un disparo de Serrago que Marchesín repelió.

La visita, por su parte, creció en la posesión del esférico debido a que Aldosivi fue mermando desde lo físico y no pudo sostener la presión alta. Así, entendió que si no hacía nada raro la victoria no estaba en discusión.

Mayor fue la tranquilidad Xeneize a partir de los 35’, cuando Leandro Paredes ejecutó un tiro de esquina perfecto a la cabeza de Rodrigo Battaglia, que estampó el 2 a 0. Ahí se terminó el partido.

Battaglia anotó el 2 a 0 definitivo:

Embed ¡LO GANA BOCA 2-0! Battaglia marcó de cabeza para el segundo del Xeneize sobre Aldosivi.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/svjmuYLdPo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Sólo quedó tiempo para la salida del arquero Agustín Marchesín, debido a una molestia en el sóleo que sintió al intentar enganchar en una salida desde el fondo. Por suerte para Russo, tendrá la fecha libre por las Eliminatorias para recuperarlo.

Tercera victoria consecutiva de Boca Juniors, que se aprovechó de un débil Aldosivi para estirar su buen presente. Después de varios meses tumultuosos, contar con tres semanas de calma es bien recibido.

Formaciones de Aldosivi - Boca:

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Matías García,Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Datos del partido:

Estadio: José Maria Minella

Árbitro: Sebastián Zunino

Goles: PT: 46’ Luciano Di Lollo (B). ST: 35’ Rodrigo Battaglia (B)

Cambios: ST: 00’ Ayrton Preciado y Tobías Leiva x Matías García y Martín García (A), 20’ Rodrigo González x Gino (A), 22’ Alan Velasco y Exequiel Zeballos x Merentiel y Aguirre (B), 27’ Emiliano Rodríguez x Facundo De La Vega x Bochi y Cervera (A) , 36’ Williams Alarcón x Palacios (B),47’ Leandro Brey x Marchesín (B)

Minuto a minuto y estadísticas: