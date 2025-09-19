Primera Nacional: Deportivo Maipú visita a Arsenal con la mira puesta en la clasificación: hora,TV y formaciones

El tramo final del campeonato de la Primera Naciona l encuentra a los equipos con realidades muy distintas, algunos luchan por meterse o mantenerse en zona de clasificación al Reducido, mientras que otros pelean por evitar el descenso.

Uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A será el que disputen esta tarde Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí, desde las 15.30 , en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez. El encuentro será transmitido por TyC Sports Play.

El Cruzado llega tras cosechar dos empates consecutivos, frente a Alvarado y All Boys, l uego de la resonante victoria ante el líder de la zona, Deportivo Madryn (2 a 0), en su estadio de calle Vergara . Desde ese triunfo, sumó apenas dos puntos de los últimos seis en juego.

A pesar de mantenerse en puestos de Reducido, el equipo dirigido por Alexis Matteo no puede relajarse , a falta de solo tres fechas para el cierre de la fase regular, Los Andes lo sigue a apenas dos puntos y Racing de Córdoba a cuatro. Por eso, Maipú está obligado a volver al triunfo para consolidar su lugar entre los clasificados y alejarse de sus perseguidores.

Deportivo Maipú igualó sin goles ante All Boys y su segundo empate sin marcar tantos.

Frente a Arsenal, el Botellero buscará sumar de a tres para continuar en la pelea y mantener viva la ilusión del ascenso. Aunque hace dos partidos que no recibe goles, pero tampoco ha convertido .

Alexis Matteo, entrenador de Deportivo Maipú El alineador del Cruzado, Alexis Matteo no realizaría variantes frente a Arsenal. Prensa Maipú.

Por su parte, el conjunto dirigido por Darío Franco llega con urgencias. La dura goleada sufrida ante Gimnasia y Tiro de Salta lo dejó en una posición muy comprometida con el descenso. Necesita sumar con urgencia en esta recta final del torneo para escapar de la zona roja.

En cuanto al once titular, Alexis Matteo no realizaría modificaciones respecto al equipo que igualó con el Albo. Mientras que, el experimentado Rubens Sambueza, quien se retiró lesionado en los primeros minutos del partido frente a Alvarado, continúa en etapa de recuperación y no estará disponible.

Las probables formaciones Arsenal vs Deportivo Maipú

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Lucas Mihovilcevich, Valentín Serrano; Esteban Fernández, Talo Colletta, Matías Lucero, Tomás González; Axel Batista e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Tomás Silva; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pablo Giménez

Hora: 13.30

TV: TyC Sports Play