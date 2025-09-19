19 de septiembre de 2025 - 14:18

Primera Nacional: Deportivo Maipú visita a Arsenal con la mira puesta en la clasificación: hora,TV y formaciones

Este sábado, el Cruzado visitará a Arsenal en una parada exigente. El equipo de Matteo buscará reencontrarse con el triunfo tras dos empates consecutivos sin goles.

El Cruzado visitará a Arsenal de Sarandí, donde intentará regresar al triunfo.&nbsp; &nbsp;

El Cruzado visitará a Arsenal de Sarandí, donde intentará regresar al triunfo. 

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El tramo final del campeonato de la Primera Nacional encuentra a los equipos con realidades muy distintas, algunos luchan por meterse o mantenerse en zona de clasificación al Reducido, mientras que otros pelean por evitar el descenso.

Leé además

El juvenil salido de la cantera Tombina vestirá la Celeste y Blanca en el Mundial Sub20, que se jugará en Chile.

Santino Andino, la joya de Godoy Cruz, jugará el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Por Sergio Faria
Fórmula 1. No pudo ser peor, porque no hay más escuderías. Los ensayos del elenco Alpine estuvieron muy alejados del gusto de Flavio Briatore

Fórmula 1: Colapinto nuevamente tiene una jornada para el olvido, esta vez en el circuito urbano de Bakú

Por Gonzalo Tapia

Uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A será el que disputen esta tarde Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí, desde las 15.30, en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez. El encuentro será transmitido por TyC Sports Play.

El Cruzado llega tras cosechar dos empates consecutivos, frente a Alvarado y All Boys, luego de la resonante victoria ante el líder de la zona, Deportivo Madryn (2 a 0), en su estadio de calle Vergara. Desde ese triunfo, sumó apenas dos puntos de los últimos seis en juego.

Deportivo Maipú iguala sin goles ante All Boys
Deportivo Maipú igualó sin goles ante All Boys y su segundo empate sin marcar tantos.

Deportivo Maipú igualó sin goles ante All Boys y su segundo empate sin marcar tantos.

A pesar de mantenerse en puestos de Reducido, el equipo dirigido por Alexis Matteo no puede relajarse, a falta de solo tres fechas para el cierre de la fase regular, Los Andes lo sigue a apenas dos puntos y Racing de Córdoba a cuatro. Por eso, Maipú está obligado a volver al triunfo para consolidar su lugar entre los clasificados y alejarse de sus perseguidores.

Frente a Arsenal, el Botellero buscará sumar de a tres para continuar en la pelea y mantener viva la ilusión del ascenso. Aunque hace dos partidos que no recibe goles, pero tampoco ha convertido.

Alexis Matteo, entrenador de Deportivo Maipú
El alineador del Cruzado, Alexis Matteo no realizaría variantes frente a Arsenal.

El alineador del Cruzado, Alexis Matteo no realizaría variantes frente a Arsenal.

Por su parte, el conjunto dirigido por Darío Franco llega con urgencias. La dura goleada sufrida ante Gimnasia y Tiro de Salta lo dejó en una posición muy comprometida con el descenso. Necesita sumar con urgencia en esta recta final del torneo para escapar de la zona roja.

En cuanto al once titular, Alexis Matteo no realizaría modificaciones respecto al equipo que igualó con el Albo. Mientras que, el experimentado Rubens Sambueza, quien se retiró lesionado en los primeros minutos del partido frente a Alvarado, continúa en etapa de recuperación y no estará disponible.

Las probables formaciones Arsenal vs Deportivo Maipú

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Lucas Mihovilcevich, Valentín Serrano; Esteban Fernández, Talo Colletta, Matías Lucero, Tomás González; Axel Batista e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Las probables formaciones Arsenal vs Deportivo Maipú

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Tomás Silva; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pablo Giménez

Hora: 13.30

TV: TyC Sports Play

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Futsal. Andes Talleres el principal candidato para llevarse la corona y último campeón del torneo de Apertura de Fefusa

Futsal: Andes Talleres y Jockey club buscan su pasaje a la gran final en la División de Honor de clubes

Por Gonzalo Tapia
Alexis Matteo, DT de Deportivo Maipú. Foto: Gentileza @fabisalamone_fotografía

Deportivo Maipú tiene una deuda importante para lograr el ascenso: "suena a excusa, pero es la verdad"

Por Nicolás Salas
Deportivo Maipú iguala sin goles ante All Boys

Deportivo Maipú no pudo quebrar a All Boys e igualó sin goles en la Fortaleza

Por Nicolás Salas
El Lobo quiere recuperar su lugar de privilegio en la tabla, por lo tanto va por un triunfo clave este sábado en el Parque. 

Primera Nacional: Gimnasia va por un triunfo clave ante San Telmo en el Parque: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria