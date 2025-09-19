Primera Nacional: Gimnasia va por un triunfo clave ante San Telmo en el Parque: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Esgrima se juega una verdadera final esta tarde frente a San Telmo , por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional . El partido se disputará desde las 17.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Adrián Franklin, y podrá verse en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.

A falta de solo tres fechas para el final de la etapa regular, el Lobo mendocino se juega mucho frente a su gente. Está prácticamente obligado a ganar para mantener viva la ilusión de disputar la primera final por el ascenso a la Liga Profesional.

Gimnasia depende de sí mismo, no necesita mirar otros resultados, pero sí debe sumar de a tres para no perder terreno en una lucha que hoy lo tiene igualado en puntos con Estudiantes de Río Cuarto, líder por diferencia de gol.

Su rival de turno, San Telmo, llega tras vencer a Central Norte, c ortando una racha de tres derrotas consecutivas. Si bien está lejos de la zona de clasificación al Reducido, aún conserva chances matemáticas y no será un rival fácil.

Volver a sumar de a tres, es lo que buscará el conjunto dirigido por Ariel Broggi.

El Lobo, por su parte, buscará dejar atrás la dura caída ante Agropecuario (0 -2) , donde mostró un flojo rendimiento y muchas dudas . En las últimas cinco fechas, el equipo de Ariel Broggi ganó solo una vez (frente a Gimnasia de Jujuy), empató otra y perdió tres, todas como visitante.

La llegada de Broggi generó grandes expectativas tras conseguir cuatro victorias consecutivas que lo llevaron a la cima. Sin embargo, en las últimas fechas, el equipo mostró irregularidad y ansiedad, dos factores que el cuerpo técnico deberá corregir para encarar este tramo decisivo.

Buenas noticias para Broggi

El entrenador podrá contar nuevamente con dos jugadores clave, Facundo Lencioni, titular indiscutido y pieza fundamental en el mediocampo.

image Si bien Nicolás Romano estuvo en el grupo de los suplentes en algunas de las prácticas, este sábado, podría ocupar la titularidad. PrensaGyE.

Jeremías Rodríguez Puch, volante creativo de gran talento, que pese a su irregularidad puede marcar diferencias.

Ambos fueron dados de alta y estarán disponibles para este compromiso determinante.

Además, podría darse el regreso en el ataque de Nicolás Romano. El delantero de la casa, estaría listo para volver a la titularidad tras recuperarse completamente de su lesión. Ingresó en el segundo tiempo ante el Lobo jujeño y dejó buenas sensaciones. Hoy, “Romanito” pide pista en el once inicial.

Gimnasia quiere recuperar la confianza, volver al triunfo y adueñarse del liderazgo en una definición de campeonato que no deja de ser apasionante.

image Tanto en el plantel como en el cuerpo técnico dirigido por Ariel Broggi, reina la confianza y el optimismo. PrensaGyE

Las probables formaciones Gimnasia y Esgrima vs San Telmo.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Gastón Espósito/Nicolás Romano, Fermín Antonini, Brian Ferreyra, Facundo Lencioni. DT: Ariel Broggi.

San Telmo: Agustín Rufinetti, Gonzalo Dell Aquila, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro; Rodrigo Sosa, Elías Brítez, Agustín Ojeda, Juan Cruz Zurbriggen, Leonel Miranda; Nahuel Curcio, Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Adrián Franklin

Hora: 17.30

TV: TyC Sports y TyC Sports Play