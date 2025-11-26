"A darlo todo": el análisis de Franco Colapinto rumbo al Gran Premio de Qatar

El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Qatar , la penúltima estación del calendario de la Fórmula 1 . Mientras las principales escuderías siguen enfocadas en la definición entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, Franco Colapinto busca cerrar el año con una señal positiva y con el trabajo puesto en las últimas dos carreras.

En ese contexto, el piloto de Alpine habló en la previa y repasó los obstáculos que enfrentó en la última competencia disputada en Estados Unidos.

El piloto argentino se refirió a su actuación en Las Vegas y remarcó que vivió un fin de semana complejo: “fue un reto para mí. Las condiciones fueron interesantes durante todo el fin de semana, con temperaturas bajas y lluvia durante algunas sesiones. Mi carrera del sábado se vio comprometida cuando sufrimos daños en la parte trasera del coche durante el caos de la curva 1 y fue difícil recuperarme” señaló en declaraciones difundidas por la web oficial de Alpine.

Lo cierto es que esta experiencia dejó puntos para revisar y elementos para mejorar antes de encarar el tramo final de la temporada: “Aún queda mucho por aprender de la carrera de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para reflexionar sobre cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas” expresó.

Por lo pronto, el equipo considera que el circuito en Doha puede ofrecer una oportunidad de crecimiento debido a sus características técnicas y a un trazado que suele beneficiar a autos fuertes en curvas rápidas.

En esa línea, el piloto agregó que la exigencia del nuevo escenario será alta: “Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes durante el fin de semana, especialmente porque la pista también es de alta velocidad. Además, es la última prueba sprint de la temporada por lo que es importante que tengamos una buena primera práctica y esté todo listo de inmediato. Estamos listos para darlo todo y competir en la penúltima ronda de la temporada” afirmó.

El optimismo aparece como un elemento central para Alpine frente a un trazado favorable y a la necesidad de cerrar el año con regularidad. Recordemos que la escudería francesa enfrenta una oportunidad concreta de mejorar su rendimiento en el circuito de Doha y maquillar una temporada para el olvido, que los tiene en la última posición del Campeonato de Constructores.

El cronograma completo del Gran Premio de Qatar

Viernes 28 de noviembre

10.30: práctica libre.

práctica libre. 14.30: clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 29 de noviembre

11: carrera Sprint.

carrera Sprint. 15: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 30 de noviembre