20 de noviembre de 2025 - 15:51

AFA: los ocho títulos anuales que reparte ahora el fútbol argentino

La AFA se informó que agregan el 'Campeón de Liga', entregado este jueves a Rosario Central, y un triangular que pondrá cara a cara a los campeones del 2025.

Otro disparate de AFA. Títulos por doquier. Insólito. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

DLA (21)
AFA. Rosario Central salió campeón del fútbol argentino. Insólito.

AFA: Apertura y Clausura

El formato con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15 y una definición con playoff desde octavos de final, entre los ocho mejores de cada zona. Platense ganó el primero y este sábado arranca la etapa definitoria del segundo.

Platense
El Calamar es el campeón del Apertura, por lo tanto disputará el Trofeo de Campeones

AFA: Trofeo de Campeones

Lo juegan los campeones del Apertura (Platense) y Clausura, en una final única que será el sábado 20 de diciembre en San Nicolás. El ganador disputará a su vez la Supercopa Internacional, contra Rosario Central.

AFA: Campeón del año (nuevo)

El otro torneo recién nacido que estará en juego. Se disputará un triangular en mayo entre los campeones del Apertura (Platense), el Clausura y el '1' de la tabla anual (Rosario Central), flamante 'Campeón de Liga'. Aún no es oficial.

AFA: Copa Argentina

Si bien no es un certamen exclusivo para los 30 de la LPF, desde su creación en 1969 y posterior renacimiento en 2011 siempre fue conquistada por equipos de Primera División. Independiente Rivadavia: actual campeón.

INDEPENIDENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

AFA: Supercopa Argentina

Por ahora se mantendrá entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la última Copa Argentina, Independiente Rivadavia. Resta saber si, a futuro, cambiará por 'Campeón del año'.

AFA: Supercopa Internacional

El título que nació en 2022 como una propuesta para el exterior pero terminó con la última final en Avellaneda (la que Vélez le ganó a Estudiantes), se jugaría por última vez en 2026, entre Rosario Central y el ganador del Trofeo de Campeones.

