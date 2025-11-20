AFA: los ocho títulos anuales que reparte ahora el fútbol argentino

El formato con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15 y una definición con playoff desde octavos de final, entre los ocho mejores de cada zona. Platense ganó el primero y este sábado arranca la etapa definitoria del segundo.
AFA: Trofeo de Campeones
Lo juegan los campeones del Apertura (Platense) y Clausura, en una final única que será el sábado 20 de diciembre en San Nicolás. El ganador disputará a su vez la Supercopa Internacional, contra Rosario Central.
El otro torneo recién nacido que estará en juego. Se disputará un triangular en mayo entre los campeones del Apertura (Platense), el Clausura y el '1' de la tabla anual (Rosario Central), flamante 'Campeón de Liga'. Aún no es oficial.
AFA: Copa Argentina
Si bien no es un certamen exclusivo para los 30 de la LPF, desde su creación en 1969 y posterior renacimiento en 2011 siempre fue conquistada por equipos de Primera División.Independiente Rivadavia: actual campeón.
El título que nació en 2022 como una propuesta para el exterior pero terminó con la última final en Avellaneda (la que Vélez le ganó a Estudiantes), se jugaría por última vez en 2026, entre Rosario Central y el ganador del Trofeo de Campeones.