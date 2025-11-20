AFA: los ocho títulos anuales que reparte ahora el fútbol argentino

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

El formato con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15 y una definición con playoff desde octavos de final, entre los ocho mejores de cada zona. Platense ganó el primero y este sábado arranca la etapa definitoria del segundo.

Lo juegan los campeones del Apertura (Platense) y Clausura , en una final única que será el sábado 20 de diciembre en San Nicolás. El ganador disputará a su vez la Supercopa Internacional, contra Rosario Central.

El Calamar es el campeón del Apertura, por lo tanto disputará el Trofeo de Campeones

Una de las dos flamantes estrellas. Inesperadamente, la LPF condecoró -con trofeo y todo- este jueves a Rosario Central por haber sido el mejor equipo de la tabla anual, que suma los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura.

El otro torneo recién nacido que estará en juego. Se disputará un triangular en mayo entre los campeones del Apertura (Platense) , el Clausura y el '1' de la tabla anual (Rosario Central), flamante 'Campeón de Liga'. Aún no es oficial.

AFA: Copa Argentina

Si bien no es un certamen exclusivo para los 30 de la LPF, desde su creación en 1969 y posterior renacimiento en 2011 siempre fue conquistada por equipos de Primera División. Independiente Rivadavia: actual campeón.

INDEPENIDENTE RIVADAVIA Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. Ramiro Gómez/ LOS ANDES.

AFA: Supercopa Argentina

Por ahora se mantendrá entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la última Copa Argentina, Independiente Rivadavia. Resta saber si, a futuro, cambiará por 'Campeón del año'.

AFA: Supercopa Internacional

El título que nació en 2022 como una propuesta para el exterior pero terminó con la última final en Avellaneda (la que Vélez le ganó a Estudiantes), se jugaría por última vez en 2026, entre Rosario Central y el ganador del Trofeo de Campeones.