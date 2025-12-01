Las decisiones de la AFA: El fútbol en los tiempos del Covid

Estoy viendo el partido entre Estudiantes y Rosario Central, el "campeón sin campeonatos” que la pluma arbitraria del jeque de la AFA ungiera entre gallos y medianoche. Como a muchos amantes del fútbol, me agradó el pasillo de honor de espaldas.

Entre mis pocos aciertos, por cierto, muy inferiores en número a mis fracasos, figura el de haber sido un pionero sanitario. En mi juventud, mis amigos se burlaban de mí por negarme a compartir el mate usando la misma bombilla. La historia – o, mejor dicho, el Covid – me dio la razón. Es simplemente una cuestión de higiene para evitar contagios.

Como a muchos amantes del fútbol, me agradó el pasillo de honor de espaldas -"distancia social” podría decirse, utilizando un término de la pandemia - de los jugadores de Estudiantes al equipo liderado por Di María, baluarte y símbolo de la selección campeona del mundo. Los integrantes de la Scaloneta deberían evitar tener contacto con posibles focos de infección.

Una similar decepción me causó la publicación de unas fotos de Messi tomando mate con el Chiqui Tapia. El capital ético de esta selección, que siempre rehusara ser utilizada políticamente, está en juego. Sin duda, compartir mate y bombilla con un estilo de conducción bajo sospecha conlleva también un riesgo de contagio. Las figuras de la selección campeona del mundo deberían exhibir un criterio más selectivo al elegir con quién relacionarse. Es, como ya dije, una cuestión de higiene.