No las tires más: reciclar bolsas de papel madera está de moda para crear esta maravillosa decoración navideña

Las bolsas de papel pueden convertirse en un objeto de decoración para esta Navidad, sin necesidad de gastar de más y con materiales que tenés en casa.

Cada diciembre, la decoración navideña vuelve a ocupar un lugar central en los hogares. Luces, guirnaldas, adornos y centros de mesa aparecen casi de forma automática, muchas veces comprados a último momento, pero también está la posibilidad de crearlos en casa.

Entre esos materiales olvidados, las bolsas de papel madera se convierten en una materia prima ideal para hacer decoración navideña con impronta artesanal. El papel madera es resistente, maleable y tiene un color natural que encaja perfecto con estilos rústicos, nórdicos o minimalistas.

Con apenas unas pocas bolsas, se pueden crear estrellas de ocho puntas que funcionan como adornos para el arbolito, para colgar en ventanas, decorar la mesa de Navidad o incluso armar guirnaldas. No requieren herramientas complejas ni conocimientos previos y son una excelente actividad para hacer en casa, incluso con chicos.

Además, este tipo de reciclaje permite personalizar la decoración y lograr piezas únicas, lejos de lo industrial. Las estrellas de ocho puntas tienen una estética clásica que remite a la Navidad tradicional, pero el papel reciclado les da un giro actual y sustentable.

Materiales necesarios para hacer las estrellas Bolsas de papel madera limpias y secas

Tijera

Regla

Lápiz

Pegamento en barra o cola vinílica

Hilo, tanza o cordón fino para colgar

Perforadora de papel (opcional)

Opcional para decorar: témperas blancas, marcadores, hilo sisal, brillantina biodegradable Paso a paso: cómo reciclar bolsas de papel madera Preparar el papel

Abrí las bolsas de papel madera con cuidado y separá las asas si las tienen. Extendé el papel sobre una mesa y aplastalo bien con la mano para eliminar pliegues muy marcados. Si alguna bolsa está arrugada, podés pasarle un libro pesado por encima unos minutos para alisarla. Cortar tiras iguales

Con la regla y el lápiz, marcá tiras rectangulares del mismo ancho. El tamaño estándar recomendado es de 4 a 5 cm de ancho y unos 25 a 30 cm de largo, aunque podés adaptarlo según el tamaño final que quieras para la estrella.

Para una estrella de ocho puntas vas a necesitar ocho tiras iguales. Doblar las tiras

Tomá cada tira y doblala a la mitad a lo largo, como si fuera una cinta. Marcá bien el pliegue con los dedos. Este doblez le dará más cuerpo y firmeza a la estrella final. estrellas de papel madera Reciclar las bolsas de papel madera Paso a paso: cómo hacer la estrella rústica de ocho puntas Formar las puntas

Tomá una tira doblada y plegá uno de los extremos en diagonal, formando una punta. Repetí el mismo pliegue del otro lado para que el extremo quede en forma de flecha. Hacé esto con las ocho tiras. No hace falta que todas queden perfectas: la gracia está en el aspecto artesanal. Armar la base de la estrella

Colocá cuatro tiras en forma de cruz, superponiéndolas en el centro, como si armaras una estrella básica de cuatro puntas. Ajustá bien el centro y fijalo con un punto de pegamento o una grapa. Este será el núcleo de la estrella. Completar las ocho puntas

Intercalá las cuatro tiras restantes entre las primeras, girándolas levemente para completar las ocho puntas. Pegá cada tira en el centro, asegurándote de que queden bien distribuidas y equilibradas. Dejá secar unos minutos antes de manipularla. Ajustar y reforzar

Una vez seca, revisá que todas las puntas estén bien sujetas. Si alguna se despega, agregá un poco más de pegamento en la base. Para mayor resistencia, podés reforzar el centro con un pequeño círculo de papel madera pegado por detrás. Preparar para colgar

Con una perforadora o la punta de la tijera, hacé un pequeño orificio en una de las puntas. Pasá un hilo, tanza o cordón y hacé un nudo. Si preferís usarla apoyada, este paso no es necesario. estrellas de navidad Opciones de uso y decoración en casa Estas estrellas rústicas se pueden usar de múltiples formas:

Colgadas en el arbolito de Navidad

Como adorno en puertas o ventanas

En guirnaldas combinadas con luces

Como centro de mesa apoyadas o colgadas sobre la mesa

En paquetes de regalo, reemplazando moños descartables

Si querés darles un toque extra, podés pintar suavemente los bordes con témpera blanca para un efecto “nevado”, escribir palabras navideñas o envolver el centro con hilo sisal.