La planta trepadora que crea un muro verde todo el año y reduce la temperatura de las paredes de casa

Una planta tropical cubre muros con verde permanente y baja la temperatura de las paredes durante el verano. Además ofrece una belleza exótica única.

Esta planta con los cuidados adecuados y una estructura de guía, se convierte en una trepadora resistente, decorativa y funcional para cualquier hogar.

Encontrar una planta que cubra paredes rápidamente, mantenga el verde durante todo el año y, al mismo tiempo, aporte frescura a los ambientes exteriores es un beneficio que en poco tiempo puede crearse. Entre las opciones con más ventajas aparece una especie tropical con un crecimiento vigoroso y con flores exóticas en verano.

Aunque suele asociarse a jardines amplios, esta trepadora funciona igual de bien en patios, balcones y muros laterales, ofreciendo sombra natural que reduce la temperatura sobre las superficies.

planta trepadora exótica Esta planta con los cuidados adecuados y una estructura de guía, se convierte en una trepadora resistente, decorativa y funcional para cualquier hogar. WEB Por qué la passiflora es ideal para formar un muro verde en casa La passiflora (también llamada pasionaria) es una planta de origen tropical que mantiene su follaje verde todo el año en climas cálidos o semicálidos.

Crece rápidamente y se adhiere a muros o estructuras que logran una cobertura densa y bien formada sobre la zona.

y se adhiere a o que logran una y bien formada sobre la zona. Uno de sus mayores atractivos son sus flores exóticas, que aparecen desde la primavera hasta mediados del verano cuando la planta recibe buen sol y humedad adecuada.

que aparecen desde la hasta mediados del cuando la planta recibe y Estas flores coloridas, de aspecto casi arquitectónico, atraen polinizadores como abejas y mariposas, lo que también mejora la biodiversidad del jardín.

de aspecto casi atraen como abejas y mariposas, lo que también mejora la biodiversidad del jardín. Aunque su beneficio más práctico es la regulación térmica: al cubrir un muro, la passiflora genera una capa de sombra que reduce el calentamiento directo de la pared. Esto mejora la sensación térmica del ambiente, baja la acumulación de calor y puede incluso influir en la temperatura interior.

al cubrir un muro, la passiflora genera una que reduce el calentamiento directo de la pared. Esto mejora la del ambiente, baja la acumulación de y puede incluso influir en la Asimismo, el sitio GardenesWorld explica que su follaje sirve como barrera visual y aporta privacidad. Una vez formadas sus raíces, su mantenimiento es mínimo y su crecimiento constante permite conservar la pared cubierta sin tener que esforzarse con trabajos de jardinería. planta trepadora exótica Esta planta con los cuidados adecuados y una estructura de guía, se convierte en una trepadora resistente, decorativa y funcional para cualquier hogar. WEB Cómo cuidarla y prepararla como trepadora para obtener sus ventajas Para que la passiflora crezca con fuerza, necesita luz abundante, preferentemente sol directo por varias horas al día.

Durante un verano muy intenso, se recomienda protegerla durante las horas de mayor calor para evitar quemaduras en sus hojas más tiernas.

en sus hojas más tiernas. El riego debe ser regular, manteniendo la tierra apenas húmeda pero sin encharcar. En climas secos, puede pulverizarse ocasionalmente para que reproduzcan su ambiente tropical. Un sustrato rico en materia orgánica favorece su desarrollo y la aparición de flores.

debe ser manteniendo la pero sin encharcar. En puede para que reproduzcan su ambiente tropical. Un sustrato rico en materia orgánica favorece su desarrollo y la aparición de flores. Para convertirla en trepadora, conviene ofrecerle tutores, mallas o sogas resistentes. La passiflora se enreda sola gracias a sus zarcillos, pero necesita una estructura firme para expandirse en vertical. Por eso, guiar los primeros brotes es clave para que la planta cubra el muro de manera uniforme.

conviene ofrecerle o La passiflora se enreda sola gracias a sus pero necesita una para expandirse en vertical. Por eso, guiar los es clave para que la planta cubra el muro de manera uniforme. Durante los meses de frío, necesita una pequeña poda para mantener su forma, estimular el crecimiento y evitar que se vuelva demasiado invasiva. Eso ayuda a concentrar la energía en la aparición de nuevas flores cuando llega el clima cálido. planta trepadora exótica WEB La passiflora combina belleza tropical, cobertura verde todo el año y un efecto de enfriamiento natural sobre muros y paredes.