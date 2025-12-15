15 de diciembre de 2025 - 16:21

El mejor fertilizante natural para tu planta de lavanda lo tirás cada fin de semana a la basura

Jardineros experimentados recurren a esta práctica simple para mantener aromáticas sanas y resistentes durante todo el año.

planta de lavanda
Por Daniela Leiva

En muchos hogares argentinos, especialmente en aquellos donde hay parrilla, se genera un residuo que suele descartarse después de cada asado. Sin embargo, ese material tiene un valor inesperado para el jardín, en particular para las plantas de origen mediterráneo.

Bien utilizada, la ceniza de madera puede transformarse en un fertilizante natural que mejora el desarrollo, la floración y la resistencia de especies como lavandas, romero, salvia y otras aromáticas adaptadas a suelos pobres y bien drenados.

ceniza del asado

Uno de los principales beneficios de este fertilizante natural es su contenido de potasio, un mineral indispensable para la formación de flores, el fortalecimiento de los tallos y la regulación del uso del agua dentro de la planta.

En lavandas y romeros, por ejemplo, el potasio contribuye a un follaje más firme y aromático, mientras que en salvias favorece una floración más pareja y prolongada. Además, la ceniza contiene calcio y otros minerales que mejoran la estructura del suelo y reducen la compactación.

Cómo usar el fertilizante correctamente

La aplicación siempre debe ser moderada. Puede espolvorearse una pequeña cantidad alrededor de la base de la planta y luego incorporarse suavemente al suelo.

En macetas, conviene mezclarla previamente con el sustrato o usar dosis mínimas para evitar un exceso de alcalinidad. Una o dos aplicaciones por temporada suelen ser suficientes para notar resultados.

ceniza como fertilizante

Elementos necesarios para el fertilizante casero

  • Ceniza de madera natural (proveniente de leña, sin carbón, pinturas ni barnices)
  • Colador fino o tamiz
  • Recipiente seco con tapa para guardarla
  • Guantes de jardinería (opcional)
  • Pala chica o rastrillo de mano

Paso a paso para preparar y usar la ceniza como fertilizante

  1. Dejar enfriar completamente la ceniza después de la combustión
  2. Colarla para eliminar restos grandes de carbón o impurezas
  3. Guardarla en un recipiente seco, lejos de la humedad
  4. Espolvorear una pequeña cantidad alrededor de la base de la planta
  5. Incorporarla suavemente al suelo superficial, sin tocar directamente el tallo
  6. Regar de manera ligera para ayudar a que los minerales se integren al sustrato
  7. Repetir la aplicación solo una o dos veces por temporada
