Esta planta repele mosquitos de forma natural y resiste el calor extremo del verano

Ideal para jardín, jardinería y amantes de las plantas, esta especie soporta altas temperaturas, ahuyenta mosquitos de manera natural y se adapta al verano argentino.

Jardín, jardinería y plantas se unen en la aliada natural contra mosquitos

En pleno verano argentino, cuando el calor se vuelve intenso y los mosquitos aparecen sin aviso, el jardín, la jardinería y las plantas ofrecen una solución tan simple como efectiva. Existe una especie vegetal que no solo resiste temperaturas extremas, sino que además repele insectos de forma natural, sin químicos ni olores invasivos.

Se trata de una planta rústica, adaptable y de crecimiento constante, ideal tanto para patios como balcones. Su secreto está en los aceites esenciales que libera de manera gradual al ambiente, creando una barrera natural contra los mosquitos. A diferencia de otros métodos caseros, esta opción funciona de manera continua y pasiva, sin intervención diaria.

Otra de sus grandes ventajas es su bajo requerimiento de agua. En épocas de olas de calor, donde muchas plantas sufren estrés hídrico, esta especie mantiene su vigor, hojas firmes y aroma sutil incluso con riegos espaciados.

Por qué funciona mejor que muchos repelentes caseros A diferencia del limón o el vinagre, que tienen un efecto momentáneo, el geranio citronela actúa de forma constante. Sus hojas liberan de manera natural compuestos aromáticos volátiles, principalmente citronelol y geraniol, que desorientan el sistema sensorial de los mosquitos y reducen notablemente su presencia en el entorno inmediato.

Además, el geranio citronela se adapta perfectamente a macetas, canteros o directamente al suelo, lo que permite ubicarlo en balcones, patios, galerías o cerca de ventanas. No necesita fertilizaciones complejas ni podas frecuentes, algo que lo convierte en una opción ideal para quienes recién se inician en la jardinería o buscan soluciones prácticas y naturales para el hogar.

Otro punto clave es su resistencia al sol directo. Esta planta puede tolerar jornadas enteras de exposición sin quemarse ni marchitarse, una ventaja fundamental en veranos cada vez más intensos, especialmente en regiones del país donde las temperaturas superan con facilidad los 35 grados. Lo que explican especialistas y estudios botánicos Recién en este punto, la ciencia empieza a dar respuestas concretas. Investigaciones realizadas por universidades latinoamericanas y centros de botánica aplicada comprobaron que especies como el geranio citronela, ricas en terpenos naturales, logran disminuir la presencia de mosquitos en un radio cercano cuando se cultivan de forma continua. Especialistas en plantas ornamentales y funcionales destacan que esta especie combina dos beneficios clave: control biológico de insectos y alta tolerancia climática. Estudios difundidos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalan que el geranio citronela presenta una tasa de supervivencia superior al 85% durante veranos intensos, siempre que tenga buen drenaje y riego moderado. Por todo esto, cada vez más hogares argentinos incorporan esta planta como una alternativa ecológica, estética y eficiente. En un contexto donde el calor aprieta y los mosquitos no dan tregua, el jardín vuelve a demostrar que muchas soluciones están, literalmente, al alcance de la mano.