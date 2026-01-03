¿Te encerrarías en una nave por dinero? El experimento que ofrece 23.000 euros por 100 días de aislamiento

Antes de conquistar Marte o volver a la Luna, la ciencia necesita responder una pregunta clave: ¿cuánto puede aguantar la mente humana en aislamiento? Para descubrirlo, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) busca voluntarios para un experimento extremo que parece salido de una película de ciencia ficción.
El estudio principal, denominado SOLIS100, invita a seis personas a convivir durante más de tres meses en una estación simulada en Colonia, Alemania. Los participantes vivirán sin ventanas al mundo exterior, con recursos limitados y rutinas estrictas de trabajo y ejercicio.
No se trata de un reality show, sino de una investigación seria sobre el estrés y la cooperación en misiones interplanetarias. Por este sacrificio, la compensación económica asciende a 23.000 euros, una cifra que refleja la exigencia de no tener "pausas emocionales" durante 100 días.
¿Cuáles son los requisitos para ser parte de SOLIS100?
Para postularse, los candidatos deben tener:
Entre 24 y 55 años.
Buena salud.
Un nivel educativo acorde, preferentemente con título universitario.
Disciplina y capacidad de seguir protocolos rigurosos.
Estos experimentos son cruciales porque los viajes al espacio empiezan mucho antes del lanzamiento: el verdadero desafío es vivir en habitaciones cerradas donde personas comunes aceptan vivir, por un tiempo, como si ya no estuvieran en este planeta.