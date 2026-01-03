¿Te encerrarías en una nave por dinero? El experimento que ofrece 23.000 euros por 100 días de aislamiento

El Centro Aeroespacial Alemán (DLR) lanzó una convocatoria para estudiar en un experimento los efectos del aislamiento y la microgravedad.

Antes de conquistar Marte o volver a la Luna, la ciencia necesita responder una pregunta clave: ¿cuánto puede aguantar la mente humana en aislamiento? Para descubrirlo, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) busca voluntarios para un experimento extremo que parece salido de una película de ciencia ficción.

image Vivir 100 días como en una estación espacial El estudio principal, denominado SOLIS100, invita a seis personas a convivir durante más de tres meses en una estación simulada en Colonia, Alemania. Los participantes vivirán sin ventanas al mundo exterior, con recursos limitados y rutinas estrictas de trabajo y ejercicio.

No se trata de un reality show, sino de una investigación seria sobre el estrés y la cooperación en misiones interplanetarias. Por este sacrificio, la compensación económica asciende a 23.000 euros, una cifra que refleja la exigencia de no tener "pausas emocionales" durante 100 días.

El experimento de los 60 días en cama Si el aislamiento total parece mucho, existe otra opción: el estudio SMC3. Aquí, los voluntarios deben permanecer 60 días acostados con una inclinación de seis grados hacia la cabeza.

Esta posición simula la microgravedad, provocando que los fluidos corporales se desplacen como si estuvieras en el espacio. Aunque suena simple, el cuerpo sufre pérdida muscular y cambios circulatorios reales, por lo que se prueban contromisuras como la estimulación eléctrica.