Cómo hacer deliciosas masitas secas como las de panadería: receta fácil y con ingredientes sencillos

Las masitas son protagonistas indiscutidas de la mesa dulce argentina, compañeras fieles del mate y del café de la tarde, muy fáciles de hacer en casa.

masas secas
masitas.
Por Daniela Leiva

Las de panadería tienen su encanto, pero cuando se hacen en casa pasa algo especial: el aroma invade la cocina, las manos se llenan de harina y manteca, y el resultado suele ser todavía mejor. Más frescas, más lindas y, sobre todo, hechas a tu gusto.

Esta receta de masitas secas es ideal para quienes buscan un clásico infalible, fácil y rendidor. No hace falta ser pastelero ni tener utensilios sofisticados. Con ingredientes simples, de los que se consiguen en cualquier supermercado argentino, se logra una masa suave, maleable y perfecta para cortar con los moldes que tengas a mano. Corazones, estrellas, círculos o rombos: todas quedan bien y se pueden personalizar según la ocasión.

Otro de los grandes atractivos de estas masitas es la decoración. Una vez horneadas, se transforman en un pequeño lienzo donde cada uno puede jugar. Chocolate amargo o blanco, coco rallado, frutos secos, dulce de leche o un mix de todo.

  • Nueces picadas
  • Almendras
  • Coco rallado
  • Chocolate amargo
  • Chocolate blanco
  • Dulce de leche
    masitas.

El paso a paso para hacer las mejores masitas para el mate

  1. En un bowl grande, colocá la manteca pomada junto con el azúcar. Batí con batidora o cuchara de madera hasta lograr una crema clara y bien homogénea. Este paso es clave para que las masitas queden livianas.
  2. Sumá la esencia de vainilla y luego las yemas, de a una, mezclando bien después de cada agregado hasta integrar por completo.
  3. Agregá la harina junto con el polvo de hornear. Mezclá primero con cuchara y luego con las manos hasta obtener una masa lisa, suave y que no se pegue. No hace falta amasar de más.
  4. Sobre la mesada ligeramente enharinada, estirá la masa con palo de amasar hasta que tenga un espesor de aproximadamente medio centímetro. Cortá las masitas con los cortantes que tengas.
  5. Colocá las masitas en una placa enmantecada y enharinada. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 10 minutos, o hasta que la base esté apenas dorada.
  6. Dejá enfriar y decorá como más te guste: bañalas en chocolate derretido, rellenalas con dulce de leche o espolvoreá con coco y frutos secos. Listas para disfrutar, como las de panadería, pero mucho mejores.
