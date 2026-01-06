6 de enero de 2026 - 14:46

El vínculo histórico entre el rey Carlos III y Kate Middleton que podría explicar por qué se llevan tan bien

Un experto genealogista descubrió que antepasados del rey Carlos III y Kate Middleton fundaron en los años 20 una organización pionera en Reino Unido.

El&nbsp;rey Carlos III y Kate Middleton comparten más que un vínculo familiar.

El rey Carlos III y Kate Middleton comparten más que un vínculo familiar.

Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Un hallazgo sorprendente reveló que el rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate Middleton, comparten más que el vínculo familiar que todos conocen: sus antepasados se unieron hace 100 años para impulsar la investigación contra el cáncer en el Reino Unido.

En los años 20 del siglo pasado, Henry Lascelles, yerno del rey Jorge V y presidente fundador de Yorkshire Cancer Research (YCR), junto a Charles Lupton, un prestigioso jurista y hermano del tatarabuelo de Kate Middleton, sentaron las bases de una organización que revolucionó la detección y tratamiento de esta enfermedad.

Embed - El cariñoso beso de Kate Middleton a su suegro, el rey Carlos III

Este dúo de aristócratas, provenientes de linajes distintos del norte inglés, compartió una visión adelantada para la época: no solo aliviar el dolor del cáncer, sino evitar que avanzara sin ser detectado. Esta estrategia fue pionera y hoy es fundamental para la supervivencia de los pacientes.

Desde su creación en 1925, YCR contó con el apoyo de 16 personalidades destacadas y, apenas dos años después, lanzó una campaña itinerante para educar sobre el cáncer y promover la detección precoz, concepto casi desconocido entonces. Además, en 1927 se inauguró en Leeds un centro de investigación que se convirtió en uno de los más importantes del país.

El rey Carlos III y Kate Middleton comparten más que un vínculo familiar.

El rey Carlos III y Kate Middleton comparten más que un vínculo familiar.

La fortuna de Henry Lascelles, heredada en 1947 del II marqués de Clanricarde, fue clave para financiar estas iniciativas. La reina Isabel II, sobrina política de Lascelles, asumió la presidencia de YCR en 1965 y la mantuvo hasta su muerte en 2022, consolidando el compromiso de la familia Windsor con la causa.

El descubrimiento sobre los familiares de Kate Middleton y Carlos III de un experto en genealogía

Curiosamente, este vínculo histórico no se descubrió en Inglaterra, sino en Australia, gracias al historiador Micheal Reed, quien en 2025 halló la conexión al investigar los antecedentes de ambas familias durante el centenario de YCR.

El rey Carlos III y Kate Middleton comparten más que un vínculo familiar.

El rey Carlos III y Kate Middleton comparten más que un vínculo familiar.

Reed destacó la carga emocional que tiene este hallazgo, especialmente porque tanto Carlos III como la esposa del príncipe Guillermo recibieron diagnósticos oncológicos en 2024. “Es improbable que conocieran el papel que sus antepasados jugaron en esta causa médica, pero saberlo ahora otorga a esta coincidencia una nueva dimensión de significado”, señaló.

Hoy, el compromiso con la lucha contra el cáncer sigue vigente en la Familia Real. Carlos III ejerce como presidente honorífico de Cancer Research UK, una de las mayores organizaciones globales en investigación oncológica, mientras que Kate Middleton lleva un rol similar en un hospital especializado donde fue tratada hace menos de dos años.

