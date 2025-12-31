Una famosa astróloga analista de realeza predijo que la reina Camila dará un paso atrás en la Corona

El rol real de la reina consorte Camila se está reescribi endo y el próximo año verá un cambio en sus funciones, según reveló la famosa astróloga Debbie Frank. En declaraciones a la r evista HELLO! Frank comentó: "Sentirá un gran cambio con la presencia de Plutón en el aspecto sentimental de su carta astral".

"La dinámica de su relación con Carlos como rey y esposo, y los requisitos de ser reina, se están reescribiendo este año", agregó quién además fue amiga íntima de Lady Di , dejando más dudas que certezas.

Debbie añadió: "Su papel quedará claramente definido a partir de abril, con una estrategia firme. Renunciará a funciones que podrían desempeñar los miembros más jóvenes de la realeza".

Sin embargo, Debbie , quien era una amiga cercana de Diana, princesa de Gales, enfatizó que la Reina, de 78 años, seguirá siendo "una fuerza poderosa".

Tiene un don para equilibrar sus asuntos personales y privados, algo que seguirá haciendo en 2026. "Las prioridades de Camilla y sus necesidades personales de tiempo y espacio se hacen claramente visibles en mayo y de nuevo durante el otoño. En julio, tanto ella como el rey ofrecieron un espectáculo real de gran impacto. Sin embargo, octubre requiere tiempo para el autocuidado y un mayor recogimiento ".

Un astróloga reveló que la reina Camila dará un paso atrás en la realeza.

El 2026 del rey Carlos III y la reina Camila

Debbie también compartió su opinión sobre el próximo año del rey, señalando que los próximos 12 meses generalmente "marcarán un punto de inflexión en la dinámica entre el rey, el país y la reina".

"2026 sitúa a Plutón, el poderoso planeta de la transición y la transformación, en el ángulo matrimonial y de relaciones de la carta del rey Carlos", dijo. "Curiosamente, esta inusual alineación (solo cada 248 años) también será el tema principal del próximo año de la reina Camila.

El ángulo astrológico "descendente" es donde se constelan las relaciones más importantes de una persona, tanto con su pareja como con el público.