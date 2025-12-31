Año Nuevo 2026 en las principales ciudades del mundo: las fotos y los videos más espectaculares

Algunas ciudades del mundo ya recibieron este Año Nuevo 2026 entre expectativas y recuerdos del año que queda atrás. Como ocurre cada 1° de enero, la Isla de Navidad, conocida como Kiritimati, fue el primer punto del planeta en recibir el año nuevo.

Luego, la primera gran ciudad en sumarse fue Auckland, en Nueva Zelanda, donde los festejos incluyeron un show de fuegos artificiales lanzados desde la Sky Tower, la estructura más alta del país . La celebración estuvo acompañada por lluvias, que le dieron un marco distinto al evento.

Por otro lado, los residentes y turistas de Dubái fueron testigos de uno de los espectáculos de fuegos artificiales más impresionantes del mundo , además de numerosos conciertos. Las luces también iluminan el cielo sobre el Círculo Memorial de Quezón en Metro Manila, Filipinas

Con el clásico show de fuegos artificiales, Nueva Zelanda y Australia fueron algunos de los primeros países en darle la bienvenida al 2026 . El divertido e impactante evento fue transmitido por televisión a todo el mundo, con cientos de miles de espectadores conectados en vivo.

Los festejos de Nueva Zelanda se dieron en torno a la Sky Tower de Auckland (a las 8 de Argentina), sitio que dejó postales preciosas con las luces en el cielo nocturno y el entusiasmo de la gente allí presente.

De todos modos, el primer país en dar la bienvenida al nuevo año fue Kiribati, específicamente su Isla de Kiritimati o Isla de la Navidad. Le siguieron Samoa, Tonga y Nueva Zelanda.

Happy New Year New Zealand!



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.



Latest updates https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026 Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026 Gentileza

El otro espectáculo se dio a las 10 de Argentina en Sídney, Australia, que le dio la bienvenida a lo grande al 2026. Sky News reportó en detalle el festejo, uno de los más grandes en el mundo con una duración de casi 20 minutos de fuegos artificiales.

Algunos espectadores también se subieron a los barcos en el puerto para disfrutar de una perspectiva marina del espectáculo mundialmente famoso organizado por Foti Fireworks, cuyo negocio familiar de petardos comenzó en 1793.

Previamente, el Puente del Puerto se había iluminado de blanco con una menorá, mientras el silencio invadía la ciudad y se guardaba un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del ataque antisemita del pasado 14 de diciembre en Bondi Beach.

¡Feliz Año Nuevo Australia!



Australia es uno de los primeros países en dar la bienvenida al 2026.



Video: @SkyNews pic.twitter.com/7igoSQ7uLr — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 31, 2025

Nochevieja: homenaje a las víctimas del atentado antisemita en Australia Nochevieja: homenaje a las víctimas del atentado antisemita en Australia Getty

Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia EFE

Dubái da la bienvenida al Año Nuevo 2026

Emiratos Árabes Unidos despidió el año 2025 y dio la bienvenida al 2026 con un gran espectáculo que incluyó numerosos conciertos y fuegos artificiales. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, fue el epicentro de los festejos con un espectáculo sincronizado de pirotecnia y pantallas LED que se extendió por más de ocho minutos y marcó la llegada del 2026 ante miles de personas.

Welcoming in the New Year, Dubai style!



The world's tallest tower. The world's biggest celebration. pic.twitter.com/rZhsiSJ6HN — Emirates (@emirates) December 31, 2025

Año Nuevo 2026 en Dubái. Año Nuevo 2026 en Dubái. Gentileza

En fotos, otros lugares del mundo

Paquistán Festejos de Año Nuevo el 1 de enero de 2026 en Karachi, Paquistán. EFE

Paquistán Festejos de Año Nuevo el 1 de enero de 2026 en Karachi, Paquistán. EFE

Siria Damasco, en Siria, minutos antes de recibir el Año Nuevo 2026. EFE

Suiza Ceremonia tradicional en el Año Nuevo 2026 en Suiza. EFE

Cuál es el último lugar del mundo en recibir el 2026

En el lado opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, las Islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos, son los últimos puntos del planeta en recibir el Año Nuevo.

Entre los lugares habitados, Samoa Americana se destaca como el último territorio en cruzar al nuevo año.