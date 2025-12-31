Récord: Río de Janeiro ingresó al Libro Guinness tras ser premiada como la mayor fiesta de Año Nuevo

El Libro Guinness de los Récords coronó a la ciudad costera de Brasil por Réveillon, la fiesta de fin de año, debido a la magnitud del público y la infraestructura desplegada.

La celebración de Año Nuevo en la playa de Copacabana volvió a poner a Río de Janeiro en el centro de la escena mundial: el tradicional Réveillon fue reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords como el festejo de fin de año más grande, por la magnitud del público y la infraestructura desplegada.

Según explicó la jueza del famoso libro, Camila Borenstein, la certificación se basó en la comprobación de la presencia de 2,5 millones de personas durante los festejos del 31 de diciembre de 2024, solo en la franja de arena frente al escenario principal de Copacabana, sin contabilizar al público que se concentra en calles, avenidas y áreas cercanas del barrio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reveillón turismo (@reveillonturismo) “El reconocimiento considera tanto el número de personas como la escala de la estructura del evento, que no tiene paralelo en otras celebraciones de Año Nuevo en el mundo”, señaló el representante de Guinness durante el acto oficial.

El certificado fue entregado al alcalde de Río, Eduardo Paes, en el escenario principal instalado frente al hotel Copacabana Palace, epicentro de la celebración que cada diciembre reúne a millones de residentes y turistas para dar la bienvenida al nuevo año a orillas del Atlántico.

Palabras del alcalde de Río de Janeiro Al recibir el título, Paes destacó el carácter singular de las fiestas públicas en la ciudad.