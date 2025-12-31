31 de diciembre de 2025 - 20:15

Récord: Río de Janeiro ingresó al Libro Guinness tras ser premiada como la mayor fiesta de Año Nuevo

El Libro Guinness de los Récords coronó a la ciudad costera de Brasil por Réveillon, la fiesta de fin de año, debido a la magnitud del público y la infraestructura desplegada.

Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil.

Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil.

Foto:

Por Redacción Mundo

La celebración de Año Nuevo en la playa de Copacabana volvió a poner a Río de Janeiro en el centro de la escena mundial: el tradicional Réveillon fue reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords como el festejo de fin de año más grande, por la magnitud del público y la infraestructura desplegada.

Leé además

Por una aplicación pidió un auto para ir desde Buenos Aires A Río de Janeiro y la respuesta del chofer se volvió viral.

Pidió por app un auto para ir desde Buenos Aires A Río de Janeiro y la respuesta del chofer se volvió viral

Por Redacción
Año Nuevo 2026 en Dubái.

Año Nuevo 2026 en las principales ciudades del mundo: las fotos y los videos más espectaculares

Por Redacción Mundo

Según explicó la jueza del famoso libro, Camila Borenstein, la certificación se basó en la comprobación de la presencia de 2,5 millones de personas durante los festejos del 31 de diciembre de 2024, solo en la franja de arena frente al escenario principal de Copacabana, sin contabilizar al público que se concentra en calles, avenidas y áreas cercanas del barrio.

“El reconocimiento considera tanto el número de personas como la escala de la estructura del evento, que no tiene paralelo en otras celebraciones de Año Nuevo en el mundo”, señaló el representante de Guinness durante el acto oficial.

El certificado fue entregado al alcalde de Río, Eduardo Paes, en el escenario principal instalado frente al hotel Copacabana Palace, epicentro de la celebración que cada diciembre reúne a millones de residentes y turistas para dar la bienvenida al nuevo año a orillas del Atlántico.

Palabras del alcalde de Río de Janeiro

Al recibir el título, Paes destacó el carácter singular de las fiestas públicas en la ciudad.

“Quiero agradecer al Guinness por este homenaje. Cada vez que se divulgan las cifras del Réveillon de Copacabana surgen cuestionamientos, pero incluso si alguien dudara de los números, la alegría de la celebración y la cantidad de escenarios ya justificarían su grandeza”, afirmó.

Paes subrayó además que Río se distingue por la regularidad y la escalada de sus eventos al aire libre. “No existe en el mundo un lugar que organice fiestas en espacios públicos con la constancia con que lo hace Río y con tanta gente. No hay otra ciudad en Brasil, ni en el mundo, que haga lo que hacemos aquí”, añadió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Renzo Huamanchumo, de nacionalidad peruana, permaneció detenido en la prisión venezolana El Rodeo I durante aproximadamente diez meses / Nahuel Gallo, gendarme argentino preso en Venezuela.

Denuncia tras salir de una cárcel en Venezuela: un peruano relató torturas donde está el gendarme argentino

Por Redacción Mundo
Papa León XIV y el recuerdo a Francisco

El Papa León XIV cerró el año con un mensaje de balance: evocó a Francisco y lamentó el impacto de la guerra

Por Redacción Mundo
Un astróloga reveló que la reina Camila dará un paso atrás en la realeza.

Una famosa astróloga analista de realeza predijo que la reina Camila dará un paso atrás en la Corona

Por Agustín Zamora
Choque de trenes rumbo a Machu Picchu: una víctima fatal y 40 heridos.

Tragedia ferroviaria en Perú: un muerto y 40 heridos tras un choque de trenes rumbo a Machu Picchu

Por Redacción