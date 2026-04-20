Visitaban una de las favelas más famosa de Río de Janeiro y se desató un tiroteo: 200 turistas se refugiaron en un cerro

Una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro generó momentos de tensión cuando unos 200 turistas quedaron atrapados en lo alto de un cerro mientras se desarrollaban intensos tiroteos.

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El procedimiento tuvo lugar en la favela de Vidigal , en la zona sur de la ciudad, donde fuerzas de seguridad se enfrentaron a sospechosos vinculados al Comando Vermelho , una de las bandas más poderosas del país.

Según mostraron imágenes de TV Globo, los visitantes, muchos de ellos extranjeros, quedaron aislados en el cerro conocido como Morro Dois Irmãos , un punto turístico popular por sus vistas panorámicas.

Bom dia Vietnã Operação da Polícia Civil no Vidigal, Zona sul do Rio de Janeiro… e os turistas no alto do morro Dois Irmãos se divertindo acenando pro helicóptero da Core! ♂️ pic.twitter.com/9DuFxUwJ0G

Tras el operativo, todos los turistas pudieron descender sin que se registraran heridos, mientras que la Policía confirmó la detención de dos personas.

Una de las visitantes, la portuguesa Matilda Oliveira, relató que comenzaron a escuchar disparos y que los guías les pidieron sentarse para resguardarse. “Asusta, pero estaba todo controlado dentro de lo posible”, señaló. Su hermana, Rita Oliveira, agregó que el grupo se tranquilizó tras los primeros momentos de nerviosismo.

Embed No Rio de Janeiro, uma operação na comunidade do Vidigal deixa turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil realiza buscas para prender lideranças do Comando Vermelho. A trilha para o famoso ponto turístico do Rio começa no alto do Vidigal, e os turistas que… pic.twitter.com/WHcez8rgZJ — GloboNews (@GloboNews) April 20, 2026

Durante el procedimiento, los delincuentes bloquearon una importante avenida que conecta los barrios de Leblon y São Conrado, dos de las zonas más turísticas de la ciudad.

La operación, que contó con apoyo de autoridades del estado de Bahía, tenía como objetivo capturar a un grupo de presos fugados a fines de 2024.

Desde la Policía Civil defendieron el accionar al señalar que “no escogen el enfrentamiento” y responsabilizaron a las organizaciones criminales por exponer a la población y a los visitantes al riesgo.