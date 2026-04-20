En lo que representa la peor masacre registrada en más de dos años , Estados Unidos fue escenario de una masacre en la que un hombre mató a ocho niños de 1 a 14 años: siete eran sus hijos. Luego del tiroteo, el asesino fue abatido.

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El suceso tuvo lugar la madrugada de este domingo en Shreveport , una ciudad del interior de casi 200.000 habitantes en el estado de Luisiana , y acabó con el tirador muerto durante un intercambio de disparos con la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

El agresor fue identificado como Shamar Elkins , el padre de siete de los ocho menores asesinados , según confirmó la Policía local a varios medios estadounidenses.

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años de edad , agregaron los agentes.

Captura de video que muestra a integrantes de la Policía custodiando una escena del crimen este domingo, en Shreveport (Luisiana, Estados Unidos)

Captura de video que muestra a integrantes de la Policía custodiando una escena del crimen este domingo, en Shreveport (Luisiana, Estados Unidos)

También, resultaron heridas otras dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad, dijo el vocero policial, Christopher Bordelon, en una conferencia de prensa.

Según el portavoz, Elkins robó un vehículo para huir del lugar, tras lo que comenzó una persecución que acabó con la muerte del agresor por disparos de los oficiales.

Veterano con problemas de salud mental: el perfil del asesino de Luisiana

Familiares del tirador citados por el medio The New York Times aseguraron que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente.

Elkins, un veterano que había servido diez años en el Ejército estadounidense, había publicado recientemente varias fotos con sus siete hijos en redes sociales, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.

Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a ocho niños en Luisiana: siete eran sus hijos Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a ocho niños en Luisiana: siete eran sus hijos Gentileza

El alcalde de la localidad, Tom Arcenaux, dijo que esta era "tal vez la situación más trágica" que haya vivido la ciudad.

El de Luisiana es el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país. El peor antecedente se remonta a Chicago, donde ocho personas fueron asesinadas en un suburbio en enero de 2024.