20 de agosto de 2025 - 13:34

La oscura vida Marius Borg, hijo del futuro rey de Noruega: acusado de 32 delitos y a punto de ir preso

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega fue acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación.

Marius Borg, integrante de la realeza de Dinamarca, tiene más de 32 acusaciones penales.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega fue acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación. Los cargos contra el heredero de 28 años, incluyen también presuntamente haber abusado de una expareja y violar una orden de alejamiento.

Realeza
Marius Borg, integrante de la realeza de Dinamarca, tiene más de 32 acusaciones penales.

A pesar de estar en etapas avanzadas, él niega las acusaciones más graves en su contra, pero planea declararse culpable - podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión- de algunos cargos menores cuando comience el juicio. "No está de acuerdo con las acusaciones de violación y violencia doméstica", declaró el abogado del joven a la agencia Reuters.

A Høiby también se le ha acusado de filmar los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento, según declaró a la prensa el fiscal Sturla Henriksbø.

Realeza
Marius Borg, integrante de la realeza de Dinamarca, tiene más de 32 acusaciones penales.

Qué dijo el futuro rey de Noruega sobre su hijastro

El martes, el príncipe Haakon hizo referencia a las acusaciones en contra de su hijastro y dijo que la decisión final recaía en los tribunales, añadiendo que todos los implicados en el caso "probablemente lo consideren complejo y difícil", según informó la radiotelevisión pública noruega NRK.

Las cuatro presuntas violaciones ocurrieron entre 2018 y 2024, y una de ellas presuntamente tuvo lugar después de fuera arrestado, según NRK.

Realeza
Marius Borg, integrante de la realeza de Dinamarca, tiene más de 32 acusaciones penales.

Había estado bajo investigación desde su arresto en agosto por sospecha de agresión. En junio, la policía declaró que era sospechoso de tres violaciones y otros 23 delitos. El fiscal dijo que el juicio podría tener lugar en enero y durar unas seis semanas.

