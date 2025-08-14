Robo millonario en un comercio y ataque a enamorados en el Parque: noche agitada en el Gran Mendoza

La inseguridad volvió a golpear anoche en el Gran Mendoza con dos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia, uno en Godoy Cruz y otro en Ciudad.

El primer hecho se registró a las 19.50 en un comercio ubicado en calle Paso de Los Andes al 1300, en Godoy Cruz. Según informó el Ministerio de Seguridad, la víctima, identificada como M. T., de 42 años y empleada del local, se encontraba atendiendo cuando ingresaron varios individuos.

Bajo amenazas, los delincuentes sustrajeron cigarrillos, un teléfono celular y alrededor de un millón de pesos correspondientes a la recaudación del día.

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de la jurisdicción.