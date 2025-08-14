Robo millonario en un comercio y ataque a enamorados en el Parque: noche agitada en el Gran Mendoza

La inseguridad volvió a golpear anoche en el Gran Mendoza con dos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia, uno en Godoy Cruz y otro en Ciudad.
La inseguridad volvió a golpear anoche en el Gran Mendoza con dos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia, uno en Godoy Cruz y otro en Ciudad.
El primer hecho se registró a las 19.50 en un comercio ubicado en calle Paso de Los Andes al 1300, en Godoy Cruz. Según informó el Ministerio de Seguridad, la víctima, identificada como M. T., de 42 años y empleada del local, se encontraba atendiendo cuando ingresaron varios individuos.
Bajo amenazas, los delincuentes sustrajeron cigarrillos, un teléfono celular y alrededor de un millón de pesos correspondientes a la recaudación del día.
Intervino en el caso la Oficina Fiscal de la jurisdicción.
El segundo episodio ocurrió pasadas las 21.35 en calle Los Plátanos, en la zona de la Unidad Parque de Capital. Allí, dos jóvenes, J. B. (19) y A. D. (18), fueron abordados por sujetos que, mediante amenazas, les robaron una mochila, un teléfono celular y una cartera. También en este caso tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente.