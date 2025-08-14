Cambiaba créditos virtuales de Roblox por fotos sexuales a menores: el caso de un nene de 9 años destapó el horror

Un hombre fue detenido en la provincia de Río Negro acusado de grooming, luego de que una investigación de la Policía de la Ciudad lo señalara por ofrecer monedas virtuales en el videojuego Roblox a cambio de imágenes con contenido sexual de menores de edad.

El caso comenzó con la denuncia de una familia de Berazategui, provincia de Buenos Aires, que alertó que su hijo, de 9 años, había entablado contacto con un usuario en la plataforma. Según relataron, el sospechoso compraba créditos virtuales a cambio de fotografías íntimas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, conducida por el fiscal Daniel Ichazo, y las tareas de rastreo digital fueron delegadas a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Gracias al seguimiento, los investigadores lograron identificar al acusado y su domicilio. Con la colaboración de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y efectivos rionegrinos, se allanó la vivienda, donde se secuestraron múltiples dispositivos informáticos. En el operativo también se realizó un procedimiento de “triage” forense que confirmó la existencia del material denunciado.

El imputado quedó detenido por el delito de grooming.