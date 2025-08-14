14 de agosto de 2025 - 11:12

Cambiaba créditos virtuales de Roblox por fotos sexuales a menores: el caso de un nene de 9 años destapó el horror

Un hombre fue detenido en la provincia de Río Negro acusado de grooming, luego de que una investigación de la Policía de la Ciudad lo señalara por ofrecer monedas virtuales en el videojuego Roblox a cambio de imágenes con contenido sexual de menores de edad.

Roblox, el popular videojuego&nbsp;

Roblox, el popular videojuego 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue detenido en la provincia de Río Negro acusado de grooming, luego de que una investigación de la Policía de la Ciudad lo señalara por ofrecer monedas virtuales en el videojuego Roblox a cambio de imágenes con contenido sexual de menores de edad.

Leé además

Llevó a una joven con discapacidad a un telo y la violó: la acusación contra un boliviano que vive en Mendoza

Llevó a una joven con discapacidad a un "telo" y la violó: la acusación contra un boliviano que vive en Mendoza

Por Redacción Policiales
Claudio Contardi fue trasladado al penal donde están los rugbiers que mataron a Báez Sosa.

Claudio Contardi fue trasladado al penal donde están los rugbiers que mataron a Báez Sosa

Por Redacción Policiales

El caso comenzó con la denuncia de una familia de Berazategui, provincia de Buenos Aires, que alertó que su hijo, de 9 años, había entablado contacto con un usuario en la plataforma. Según relataron, el sospechoso compraba créditos virtuales a cambio de fotografías íntimas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, conducida por el fiscal Daniel Ichazo, y las tareas de rastreo digital fueron delegadas a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Gracias al seguimiento, los investigadores lograron identificar al acusado y su domicilio. Con la colaboración de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y efectivos rionegrinos, se allanó la vivienda, donde se secuestraron múltiples dispositivos informáticos. En el operativo también se realizó un procedimiento de “triage” forense que confirmó la existencia del material denunciado.

El imputado quedó detenido por el delito de grooming.

Desde la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas emitieron una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos: supervisar la actividad en línea de niñas, niños y adolescentes; fomentar el diálogo sobre el uso seguro de internet; evitar compartir datos personales o imágenes con desconocidos; desconfiar de ofrecimientos de monedas virtuales a cambio de material íntimo; y utilizar las herramientas de seguridad y denuncia de las plataformas.

Asimismo, ante cualquier situación sospechosa, se aconseja conservar la evidencia y denunciar de inmediato al 911.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nota publicada por Los Andes en 1985

Igual que Diego Fernández Lima: el mendocino que salió para ir a un conocido colegio y lleva 40 años desaparecido

Por Enrique Pfaab
La inseguridad volvió a golpear anoche en el Gran Mendoza con dos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia, uno en Godoy Cruz y otro en Ciudad.

Robo millonario en un comercio y ataque a enamorados en el Parque: noche agitada en el Gran Mendoza

Por Redacción Policiales
Bomberos, Las Heras. (archivo)

Se incendió un campo en Las Heras: solicitaron apoyo hídrico

Por Redacción Policiales
Alta Montaña: conductor de origen chileno fue multado por traspasar la doble línea amarilla

Alta Montaña: conductor de origen chileno fue multado por traspasar la doble línea amarilla

Por Redacción Policiales