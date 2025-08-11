Fútbol: Godoy Cruz presentó a la prensa en forma formal a su nuevo técnico

Un partido de fútbol en Tunuyán terminó a las trompadas y con un árbitro en el hospital

Walter Ribonetto fue presentado formalmente a los medios, que cubren los pormenores del Tomba, el flamante estratega se hizo esperar quince minutos, pero igual en forma cordial respondió a cada inquisitiva periodística. El ex defensor oriundo de Corral de Bustos, Córdoba, viene de dirigir el club Melgar de Perú.

En una conferencia realizada en el estadio Feliciano Gambarte, Walter Ribonetto fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Godoy Cruz. El ex ayudante de Diego Dabove y experimentado DT expresó su alegría por regresar al club y afirmó que su principal objetivo es mejorar los resultados y asegurar la permanencia en Primera División.

"Estoy muy contento de volver a Godoy Cruz, un club que conozco y que ha crecido mucho desde mi primera etapa en 2018", dijo Ribonetto. Sobre el plantel destacó que encontró un grupo con mezcla de experiencia y juventud, y sobre todo con ganas de revertir la situación actual.

El primer compromiso para el técnico será el partido de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, rival que respeta por su jerarquía, aunque remarcó que su foco está en potenciar lo que el equipo puede hacer. "Queremos que el equipo juegue en campo rival, con una idea clara de protagonismo y ofensividad. Buscamos que la pelota se mantenga lejos de nuestro arco y que los jugadores tengan libertad para tomar decisiones", explicó.

Ribonetto también reconoció la dificultad del torneo local y la importancia de la tabla anual para evitar el descenso. "El promedio es importante, pero la tabla anual está muy ajustada. Queremos sacar puntos para no tener inconvenientes", afirmó.

Consultado por el sistema táctico, el nuevo DT señaló que no se ata a una sola formación y que adaptará el esquema a los jugadores y al rival. "Nos gusta jugar con extremos y tener variantes, lo importante es que el equipo tenga herramientas para manejar las distintas fases del juego", dijo.

Respecto al plantel, confirmó que Paul Fernández será el capitán si está en condiciones de jugar, y que cuentan con jugadores de experiencia como Federico Rasmussen y Franco Petroli. Además, señaló que Mateo Ulariaga presenta una molestia en la rodilla, por lo que será evaluado en los próximos días.

El cuerpo técnico está conformado por Ignacio Colari (preparador físico), Cristian Sermattei (primer ayudante) y Martín Seri (segundo ayudante), quienes se suman a los profesionales ya integrados al club.

Ribonetto remarcó que su llegada fue rápida y sorpresiva, ya que estaba en Perú trabajando con Melgar y tuvo que trasladarse de inmediato a Mendoza. "No me dio ni tiempo a desarmar las valijas, pero cuando me llamaron no dudé en venir porque sé que este club necesita respuestas urgentes", contó.

Al hablar sobre su experiencia, el técnico recordó que trabajó cuatro años y medio junto a Diego Dabove, lo que le permitió crecer tanto en lo personal como en lo profesional. También destacó su paso como entrenador principal en Talleres y su breve paso en Melgar, del que aprendió mucho. "Cada etapa me dejó algo valioso que quiero aplicar acá", dijo.

Además, hizo hincapié en la importancia del trabajo en conjunto con las divisiones inferiores. "Desde que llegué me reuní con los coordinadores y estamos buscando integrar a los juveniles al primer equipo. Queremos formar jugadores que puedan crecer y eventualmente llegar a Europa, pero siempre pensando en el bien del club", señaló.

Sobre la presión que implica tomar las riendas del equipo en un momento complicado, Ribonetto fue claro: "El fútbol argentino es muy competitivo y los resultados mandan. Sabemos que no hay proceso sin resultados, pero confío en que trabajando con humildad y dedicación vamos a sacar esto adelante".

El DT remarcó que su intención es que Godoy Cruz recupere una identidad clara, con un juego ofensivo y responsable en defensa, para que el equipo se gane el cariño de los hinchas y vuelva a ser protagonista en todas las competiciones.

También destacó la importancia del compromiso del plantel. "Me encontré con un grupo humano muy bueno, que entiende la situación y está dispuesto a dejar todo para mejorar. Eso es fundamental para encarar esta etapa".

Sobre la competencia internacional, Ribonetto mostró confianza a pesar de enfrentar a un equipo brasileño de alto nivel. "Atlético Mineiro tiene un plantel con mucha calidad, pero no nos vamos a dejar intimidar. Es 11 contra 11 y tenemos las herramientas para competirles de igual a igual", sostuvo.

El nuevo entrenador destacó la importancia de la unidad interna y la conexión entre todas las áreas del club. "El escudo está por encima de todos. Trabajamos juntos con juveniles, reserva y primera para que el club crezca de manera integral", dijo. Y de inmediato dirigió su visión a lo clave de la comunicación interna y la confianza entre cuerpo técnico y jugadores. "Queremos construir un equipo sólido, que se apoye mutuamente en todos los aspectos y que refleje en la cancha la garra y el compromiso que exige Godoy Cruz", concluyó, reafirmando su compromiso con el club.