11 de agosto de 2025 - 19:17

Un partido de fútbol en Tunuyán terminó a las trompadas y con un árbitro en el hospital

En medio de la gresca, un grupo intentó agredir al presidente de la Liga de Fútbol local. El hombre se resguardo en una casa, junto a sus familiares.

A las trompadas y con un árbitro en el hospital, así terminó la final del fútbol en Tunuyán.



Cuco Digital
Los Andes
En cancha de Unión Escorihuela, en Tunuyán, se jugó la final del torneo entre Fernández Álvarez y Sarmiento. El equipo de Los Sauces se imponía con un 3 a 0, mientras transcurría más de 20 minutos de complemento. Fue en ese momento que se desató una batalla campal.

Testigos del hecho brindaron detalles del caso. Una decisión arbitraria -que terminó con el tercer gol de Fernández Álvarez- hizo que los jugadores de Sarmiento se fueran directamente contra la terna arbitral: Cristian Arrieta, Manuel Beltrán y Enrique Arrieta.

Arrieta fue atacado salvajemente, con golpes de puño y patadas. Como consecuencia de la agresión, el árbitro tuvo que ser trasladado al hospital Scaravelli, donde ingresó por guardia y fue diagnosticado con politraumatismos varios.

Además, el presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán, Alberto Estrella, se encontraba junto a su familia viendo el partido y tuvo que resguardarse en el interior de una vivienda. La casa del canchero fue su refugio, ya que algunos integrantes del cuerpo técnico del Club Sarmiento lo habían ido a buscar con intensión de agredirlo físicamente.

El medio local Cuco Digital entrevistó a Estrella, que señaló: "El ataque fue directamente iniciado por los jugadores de Sarmiento, atacaron a los tres árbitros, fue una pena que la final de nuestro fútbol termine así".

Y concluyó: “Deportivamente hablando, esto ya está en manos del Tribunal de Penas y esperemos que cuando tome la decisión, sea ejemplar, esperamos sanciones severas y justas”.

