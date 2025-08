Hizo historia: Rocío Troncoso, primera mujer nadadora de rescate del Escalafón Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas

Rocío Troncoso volvió a visitar Tunuyán . Lo hizo después de convertirse en la primera mujer nadadora de rescate del Escalafón Infantería de Marina de la Armada Argentina . En su regreso, se reencontró con su familia y con el pueblo en el que creció. “Apenas llegué le dije a mi mamá que el aire es distinto. Me dan ganas de quedarme”, contó.

Rocio Troncoso La familia: Rocío junto a su madre y hermanos. Gentileza

La Armada le cambió la vida, así lo dice. Pero también le implicó irse sola, dejar a su hija con su madre y empezar de cero en una provincia que no conocía. “Me fui sin saber qué me esperaba allá. No tenía idea de nada. Pero fui con la idea de construir un futuro para mí y para mi hija”, dice.