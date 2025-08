La mendocina que se crió entre artículos de limpieza y fundó en Valencia un lavadero para autos de alta gama

En la familia Antón , la limpieza no era una tarea: era una forma de vida. Desde chica, Natalia recuerda a su padre, Arturo, llevando y trayendo máquinas, supervisando equipos y saludando al portero del edificio de Los Andes como si fueran viejos amigos. “Media vida mía me la pasé en la planta del diario. Era como entrar a mi casa”, dice ahora, desde su nueva vida en Valencia .

Cuando fallecieron su madre y su suegra, la decisión se precipitó y Natalia supo que era el momento de buscar un nuevo horizonte. “Sabíamos que veníamos a España sin laburo, pero con algo de plata, la ciudadanía, y un conocimiento del sistema. No le vendimos humo a nadie. Lo que hicimos allá y acá fue a puro pulmón”, cuenta orgullosa.

familia antón La familia mendocina ya decidió poner su casa de Las Heras a la venta. "Ya no volvemos", avisan. | Foto: gentileza

El 17 de febrero de 2022, el matrimonio aterrizó en Valencia con Alma, Lola y Juana, sus tres hijas, actualmente de 18, 15 y 12 años. La adaptación fue inmediata pese a los propios temores iniciales como madre. “A las dos semanas ya teníamos departamento y colegio. Las chicas se sienten libres -dice-. Se juntan con amigas en lugares neutros. No extrañan nada”.

Hasta que llegó el lavadero vintage

Mientras su esposo Daniel trabajaba como autónomo, Natalia pasó por tres empleos distintos: cocina en una cadena internacional, cuidado de una paciente con Alzheimer y un restaurante italiano.

Hasta que un día, con algo de dinero ahorrado y más afincados en la ciudad española, a la pareja se les ocurrió una buena idea para independizarse con lo que ambos más sabían hacer: crear un lavadero vintage para autos de alta gama. “Nada de rotación extrema. Queríamos hacerlo bien. Todo artesanal, con mucho detalle. Tengo hasta 100 tipos de hisopos para cada rincón del auto. Al poco tiempo de montar la empresa nos fue muy bien y empezaron a llegar autos de todo tipo”, explica Natalia.

vintage Vintage. El lavadero tiene estética pensada y armada por Natalia. Además sirven café y ofrecen wifi para las casi 3 horas que demoran en limpiar un auto. | Foto: gentileza

Desde un Audi Q8 hasta un Tesla, pasando por uno más viejo y sucio, todos reciben el mismo tratamiento. “No es solo el auto que queda impecable. Es el trato, el aromatizador, el detalle. A los coches con niños les dejamos una sorpresa: cositas del muñeco capibara, pelotas playeras…Al del Tesla la pelota no le interesa, pero el aromatizador sí”, describe.

La esquina donde se instalaron, cerca de la entrada de Paterna, fue clave. “Tuvimos factor suerte. Pero también lo supimos hacer. Yo crecí en esto. Sé vender un buzón si hace falta. La atención no puede decaer”.

Las raíces aquí y los sueños allá

Natalia no se engaña con idealizaciones. “España no es la cuna del romanticismo educativo, pero hay orden. Las cosas funcionan. Tenemos la heladera llena, estamos seguros, estamos bien por todo lo que me vine es por lo que me quedo”, afirma Antón. Aunque asegura que volvería a Mendoza “sin vergüenza”, la decisión ya está tomada. “Justo esta semana pusimos nuestra casa de Mendoza en manos de la inmobiliaria. Lo hablamos con todos. Nadie quiere volver”.

De Mendoza extraña poco. “Tal vez las amistades. Pero ese tipo de vínculo cotidiano, de mate en casa de alguien, no va a pasarte otra vez. No por este lugar, sino por la edad. Uno también cambia”. En su balanza, el presente pesa más que la nostalgia.

Con el negocio en marcha y las hijas bien adaptadas, Natalia proyecta a futuro: “Registramos la marca. Capaz expandamos. Nunca se sabe”. La misma lógica que guió toda esta movida: animarse, trabajar mucho y sostener lo que se elige. “Nuestra frase de lucha siempre fue vivir como piensas, aunque cueste”, dice. Y aunque el desarraigo duele, siente que hoy el balance es claro. En Valencia, encontró la estabilidad y la libertad que buscaban como familia. Y por ahora, eso alcanza.

“Media vida mía me la pasé en Los Andes”

“Con mi papá limpiamos el diario Los Andes durante muchos años”, cuenta Natalia. Se refiere a Arturo Antón, su padre, fundador de una empresa de limpieza que marcó la historia familiar. “Media vida mía me la pasé en la planta del diario. Era como entrar a mi casa”.

Durante años, el ingreso al edificio significó mucho más que un trabajo: era un universo conocido, de saludos, olores, máquinas, papel. “Cuando mi viejo perdió el vínculo con el diario porque las épocas fueron cambiando fue un golpe duro para la familia. Él nos enseñó lo que era este rubro. Yo lo acompañaba, aprendí un montón ahí”, recuerda.

Ese legado resuena hoy, a miles de kilómetros, en su lavadero artesanal montado con el mismo espíritu: cuidado, detalle, dedicación. “Esto que hacemos en Valencia es lo que mi papá hacía en Mendoza. Dar vuelta un auto como se daba vuelta una oficina”, concluye orgullosa.