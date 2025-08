Sebastián Andía, el arquitecto mendocino que revoluciona con sus diseños desde Londres

El mendocino de 41 años dejó su casa natal de Villa Nueva, en Guaymallén , hace dos décadas, cuando se recibió de arquitecto y su valija era mucho más pequeña que losueños: buscaba conocer nuevos horizontes y trabajar en un lugar que tuviese una “impronta posmoderna”, esa que no encontraba en la ciudad cordillerana.

Creaciones de Sebastián Andía, un arquitecto que triunfa en el exterior.

“Me sentía más identificado con la generación del posmodernismo y en Mendoza eso no había. Mendoza es una ciudad moderna y yo me críe en una familia de arquitectos que siguieron la escuela del modernismo. Hace 20 años no había Internet como ahora y para aprender o poder trabajar dentro de ese movimiento había que irse”, cuenta Sebastián, hijo de Carlos Andía y sobrino del prestigioso arquitecto mendocino Gerardo Andía.