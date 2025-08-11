Los fanáticos mendocinos del fútbol internacional se frotan las manos ansiosos

Futbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del "Rojo"

Luego de una larga pretemporada y el Mundial de Clubes, para algunos, el fútbol europeo llega a la fase final de la preparación y ya está próximo a empezar.

Los equipos de las principales ligas del viejo continente ya están finalizando de amoldar sus equipos y jugando amistosos para llegar con ritmo a sus respectivos debuts en una nueva temporada.

La Premiere League comenzará a disputarse el próximo viernes 15 de agosto con un partido apertura que enfrentará al último campeón Liverpool ante el Bornemouth en Anfield. Será desde las 16, horario argentino.

Además, el Manchester City visita al Wolves el sábado 16 desde las 13.30. El Chelsea recibirá al Crystal Palace el domingo 17 a las 10.

El plato fuerte de la primera fecha será el domingo a las 12:30 cuando el Manchester United reciba al Arsenal.

Liga Española

La Liga Española también comenzará el viernes 15 con Girona recibiendo al Rayo Vallecano como partido inaugural.

El último campeón Barcelona visitará al Mallorca el sábado a las 14.30.

El Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone visitará al Espanyol el domingo desde las 16. 30.

Por su parte, el Real Madrid cerrará la fecha el martes 19 ante el Osasuna desde las 16.

¿Y en Italia?

La Serie "A" de Italia dará sus primeros pasos en la temporada el sábado 23 de agosto con dos partidos: el Lecce visitará al Genoa y el Napoli hará lo propio ante Sassuolo desde las 13. 30.

La Roma y el Milán jugarán desde las 15.45 ante Bologna y Cremonese, respectivamente.

La Juventus jugará el domingo ante el Parma desde las 15. 45 y el Inter cerrará la jornada el lunes a la misma hora ante Torino.

En Alemania

La Bundesliga de Alemania comenzará el viernes 22 de agosto desde las 15:30 con el Bayern Múnich de protagonista recibiendo al Leipzig.

El Dortmund visitará al Saint Pauli el sábado desde las 13.30.

¿Y en Francia?

La Ligue 1 francesa abrirá su temporada el sábado 16 con la visita del Lyon al Lens a las 12. 00.

El último campeón de Liga y Champions, el PSG jugará el domingo desde las 15.45 ante el Nantes, de visitante.