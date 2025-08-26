De sensei a monstruo: juzgan por abuso sexual el maestro de Kung Fu denunciado por 5 alumnos

Comenzó a ser juzgado el maestro de Kung Fu que está acusado de haber abusado a 5 alumnos a los que les enseñaba en una escuela de artes marciales de Chacras de Coria , Luján .

Esta mañana los jueces Carmen Magro y Dr. Mauricio Juan, del Tribunal Penal Colegiado N° 2, dieron apertura al debate que tiene en el banquillo de los acusados a Gerónimo Rubén Peralta (34) , quien está imputado por 5 casos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por estar encargado de la guarda y la educación de las víctimas.

Peralta es asistido por los abogados defensores Martín Ríos, Alejandro Litta y Belén Acevedo; en tanto que en representación de los denunciantes están los querellantes Mariano Tello y José Luis Calvo.

En julio de 2023, la jueza Miriam Núñez había ordenado que el profesor siguiera preso, al dictar la prisión preventiva, en tanto que los defensores habían solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria durante la audiencia.

En esa instancia, la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo y los querellantes, habían sostenido la acusación por 5 casos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por estar encargado de la guarda y la educación de las víctimas, delitos que tienen penas que van de los 8 a los 50 años de prisión.

En tanto que la defensa había solicitado que tres casos debían ser caratulados como abusos sexuales simples y los otros dos no tenían peso para ser considerados delitos.

Pero está medida no prosperó por lo que se espera que hoy vuelva a discutirse la imputación por la cual el caso llegó a juicio.

Peralta fue detenido a finales de marzo de 2023, cuando ya había sido imputado por un caso y había sido denunciado por otros cuatro padres.

Las denuncias contra el sensei de Chacras

El acusado impartía clases en la Escuela Shen de Artes Marciales, ubicada en la calle Italia al 5700 de Luján y también en la sede de Ciudad de la misma institución.

En agosto de 2022 un adolescente se autolesionó en la escuela a la que concurría, lo que despertó alarma en sus padres y en los terapeutas que lo trataron.

El joven terminó confesado que había sido abusado por su profesor, quien lo habría llevado a un cuarto ubicado en la escuela de Kung Fu y allí lo habría sometido a tocamientos. El hecho fue denunciado y la fiscal Rumbo imputó al denunciado por abuso sexual simple, agravado por estar a cargo de la guarda de las víctimas y el acusado quedó en libertad.

Pero luego, en marzo de 2023, tras la denuncia de otros padres, el “sensei” sumo a su expediente el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por estar a cargo de la guarda de las víctimas. En este caso el adolescente aseguró que el hombre lo habría masturbado. Tras esto, el imputado quedó detenido.

Días más tarde otro alumno volvió a denunciarlo. Luego, en abril de 2023 otros tres alumnos presentaron denuncia en la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.