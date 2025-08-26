Estudiantes colocaron una cámara oculta y descubrieron a su profesora robando en el aula

Una docente de un profesorado en la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, fue filmada mientras tomaba dinero de sus alumnos durante el recreo.

Una insólita situación ocurrió en un profesorado de la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Una docente fue filmada mientras robaba pertenencias de sus propias alumnas dentro del aula. El video, registrado por las estudiantes con un celular oculto, se viralizó en las últimas horas.

El episodio ocurrió el pasado jueves, cuando dos estudiantes de quinto año del profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal de Victoria decidieron colocar una cámara en el aula para descubrir quién estaba robando dinero de sus bolsos. Según explicó Martín Tello, jefe de Policía de la ciudad, las jóvenes venían notando el faltante de dinero desde hacía meses. Aparentemente, la mujer utilizaba los recreos para robar.

"Ante tal circunstancia, decidieron colocar un teléfono celular grabando hacia las carteras de ellas y, cuando revisaron estas imágenes, se percatan de que la profesora que da la clase es la persona que les revisaba los bolsos", reconstruyó Tello. El funcionario agregó que, tras ver la grabación, las estudiantes constataron el faltante del dinero y radicaron la denuncia esa misma noche.

El caso está en manos de la justicia En diálogo con Telefé Rosario, Tello comentó que las estudiantes hicieron dos denuncias distintas y se procedió al secuestro del material fílmico, el cual fue acercado al fiscal a cargo, Jorge Gamal Taleb. Fuentes cercanas a la Justicia explicaron que la docente fue imputada y será indagada en las próximas horas.