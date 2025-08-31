"La Coqueta" denunció que la golpearon y le robaron a la salida de un boliche en Bariloche

La influencer publicó varios videos que muestran el momento de la agresión, acusando la complicidad de los patovicas con los agresores y la ineficiencia policial.

La influencer conocida como "La Coqueta" fue víctima de un violento robo en la madrugada de Bariloche. El incidente ocurrió a la salida de un boliche y quedó registrado en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Agostina Soria fue interceptada junto a una amiga. El delincuente la golpeó y le robó 500 mil pesos en efectivo y su iPhone. El caso fue registrado en un clip de 28 segundos y pronto tomó relevancia en la plataforma de X, junto a otros videos que subieron los usuarios y la influencer compartió.

Embed “vayan travas”, “si vos les pegas yo te hago un monumento” terrible lo que le paso a la coqueta, mica soloa y a otra chica más anoche en Bariloche



Terminaron golpeadas y robadas pic.twitter.com/IfqjAjDPEm — r (@rrodree) August 31, 2025 El hecho causó indignación y fue señalado como un "ataque transfóbico" en varios posteos. En una de las publicaciones se escucha decir a uno de los agresores, frente a los patovicas, que por "unos tragos voy y los pateo". Al respecto, "La Coqueta" difundió el video de la amiga que la acompañaba, junto al mensaje "nos fueron a pegar por ser chica trans".

Tras la agresión, la influencer denunció el robo que ocurrió en plena vía pública. Además acusó en sus historias de Instagram que una policía no quiso asistirlas y les dijo: "Yo soy femenina, ¿vos qué sos?".

Según trascendió, el golpe que recibió la dejó aturdida, lo que le permitió al asaltante escapar con el botín sin ser detenido. La víctima agradeció el apoyo recibido en sus redes, pero dejó claro que el incidente la marcó.

Por otra parte, la Policía local inició una investigación para dar con el responsable, mientras que el caso ya abrió un fuerte debate en redes sociales sobre la seguridad en Bariloche.