27 de enero de 2026 - 21:21

Bariloche: murió una turista de 50 años tras caer y golpearse la cabeza en una cascada del Parque Nahuel Huapi

La víctima era oriunda de Pilar y estaba acompañada por familiares. La mujer perdió la vida antes de ser sacada del agua. Las tareas de rescate se vieron dificultades por el acceso a la cascada Frey.

Una mujer murió en el Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche.

Una mujer murió en el Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 50 años murió este lunes por la tarde tras sufrir un grave accidente en una cascada ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. El hecho ocurrió mientras se encontraba en la zona recreativa y generó un amplio operativo de rescate debido al terreno de difícil acceso.

Leé además

El empresario, Mauricio Morales, actualmente se encuentra detenido y emitió un escrito en el cual niega ser un estafador. 

El empresario acusado de estafar a egresados rompió el silencio y emitió un comunicado: qué dijo

Por Redacción Policiales
Hospital Notti 

Falleció el chico que cayó a una acequia durante las tormentas en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

Según informaron las autoridades del parque, el episodio se registró a última hora del lunes en la cascada Frey, situada al final del brazo Tristeza. La mujer había llegado al sitio a bordo de una embarcación particular y estaba acompañada por otras personas.

La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, oriunda de la localidad bonaerense de Pilar. Minutos antes de las 19.30 intentó deslizarse por las piedras de la cascada, pero golpeó contra una zona rocosa, perdió el control y cayó al agua, sufriendo un fuerte impacto en la cabeza.

La mujer fue identificada como Silvana Garbialdi
La mujer fue identificada como Silvana Garbialdi.

La mujer fue identificada como Silvana Garbialdi.

Quienes presenciaron la escena se arrojaron de inmediato al agua para asistirla. Lograron sacarla rápidamente y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no obtuvieron respuesta. Al arribar los equipos de emergencia, la mujer ya no presentaba signos vitales.

El operativo se activó tras un llamado de emergencia e incluyó la participación de guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

La Fiscalía correspondiente fue notificada para intervenir en el caso, y un operador lacustre del parque colaboró con el traslado del personal y de los familiares. Las tareas de rescate se vieron dificultades por el acceso a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse luego de varias horas de navegación.

El procedimiento finalizó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando el cuerpo fue retirado de la zona montañosa y trasladado por el lago Nahuel Huapi hasta Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro realizó las pericias de rigor y dispuso el traslado a la morgue local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cayó en Venezuela la Directora Zoebroker: detuvieron a la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe.

Cayó en Venezuela "Directora Zoebroker", la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe

Por Redacción Policiales
Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino

Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino: hubo importantes demoras en el tránsito

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo.

Inseguridad en el Gran Mendoza: emboscada en Maipú, asalto a un supermercado de Godoy Cruz y dos detenidos

Por Redacción Policiales
Dos adolescentes que se fugaron en Mendoza fueron hallados en Cipolletti.

Interceptaron en Río Negro a dos adolescentes prófugos de un reformatorio de Mendoza

Por Redacción Policiales