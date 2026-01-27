Bariloche: murió una turista de 50 años tras caer y golpearse la cabeza en una cascada del Parque Nahuel Huapi

Una mujer de 50 años murió este lunes por la tarde tras sufrir un grave accidente en una cascada ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. El hecho ocurrió mientras se encontraba en la zona recreativa y generó un amplio operativo de rescate debido al terreno de difícil acceso.
Según informaron las autoridades del parque, el episodio se registró a última hora del lunes en la cascada Frey, situada al final del brazo Tristeza. La mujer había llegado al sitio a bordo de una embarcación particular y estaba acompañada por otras personas.
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, oriunda de la localidad bonaerense de Pilar. Minutos antes de las 19.30 intentó deslizarse por las piedras de la cascada, pero golpeó contra una zona rocosa, perdió el control y cayó al agua, sufriendo un fuerte impacto en la cabeza.
Quienes presenciaron la escena se arrojaron de inmediato al agua para asistirla. Lograron sacarla rápidamente y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no obtuvieron respuesta. Al arribar los equipos de emergencia, la mujer ya no presentaba signos vitales.
El operativo se activó tras un llamado de emergencia e incluyó la participación de guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina.
La Fiscalía correspondiente fue notificada para intervenir en el caso, y un operador lacustre del parque colaboró con el traslado del personal y de los familiares. Las tareas de rescate se vieron dificultades por el acceso a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse luego de varias horas de navegación.
El procedimiento finalizó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando el cuerpo fue retirado de la zona montañosa y trasladado por el lago Nahuel Huapi hasta Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro realizó las pericias de rigor y dispuso el traslado a la morgue local.