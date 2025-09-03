"Dame el teléfono o la pincho": defendió a su novia de un robo, le sacó el cuchillo y mató al delincuente

Un intento de robo en la localidad bonaerense de Morón sur terminó con un delincuente muerto luego de que un joven de 18 años se defendiera de la agresión para proteger a su novia . La justicia, por el momento, no adoptó ninguna medida en su contra, ya que todo indica que actuó en legítima defensa .

El hecho ocurrió en la Plaza del Ombú , cuando la pareja caminaba por el lugar tras haber faltado a la escuela. En ese momento, un hombre de 23 años , a bordo de una bicicleta, los interceptó y los amenazó con un cuchillo de carnicero .

“ Dame el teléfono o la pincho ”, fue la intimidación que lanzó contra el joven y su acompañante, una menor de edad. En medio del forcejeo, el asaltante alcanzó a provocarle cortes en la mano y el antebrazo, pero finalmente la víctima logró quitarle el arma, informó Primer Plano Online.

Con esa misma cuchilla, el joven le asestó dos puñaladas al atacante: una en la ingle y otra en el tórax. El agresor intentó alejarse pero cayó a pocos metros, desangrándose en el suelo.

Asustados, el joven y su novia corrieron varias cuadras hasta toparse con un operativo policial, donde contaron lo ocurrido y entregaron el arma utilizada. La justicia dispuso las pericias de rigor, la autopsia y espera recopilar testimoniales para avanzar con el trámite judicial.

Tras el aviso, los agentes se dirigieron a la plaza, donde encontraron tirado en el césped al ladrón, que todavía tenía signos vitales. De inmediato lo trasladaron hasta el hospital René Favaloro donde ingresó sin vida.

Según el medio citado, el fallecido fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales. Cuando sus familiares se enteraron de la muerte se presentaron en la seccional de Morón, donde iniciaron disturbios. La policía les explicó el hecho y el incidente no pasó a mayores.

La causa quedaría como legítima defensa, ya que las autoridades obtuvieron el testimonio de un vecino que dijo que el fallecido, momentos antes, también le quiso robar sus pertenencias.