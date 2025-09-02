Misterio: encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

El fallecido fue hallado en la costanera central de Rosario, Santa Fe, por una mujer que circulaba por la zona. Se desconoce la identidad de la víctima.

Un escalofriante hecho dejó conmocionado a todo Rosario: un hombre fue encontrado muerto este martes mientras flotaba en el río Paraná. El hallazgo se produjo a la altura de la costanera central de la ciudad santafesina, y la Justicia investiga las circunstancias de su deceso.

El fallecido fue encontrado por una mujer que circulaba por la calle Balcarce. De inmediato, llamó al 911 y alertó por “un hombre grande flotando sobre el agua”. En tanto, el personal de Prefectura Naval concurrió hasta el lugar informado por la persona y constató el fallecimiento.

Los prefectos retiraron el cadáver y lo derivaron hacia la base de Operaciones de San Juan, mientras que se alertó a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Homicidios y la unidad de traslados forenses, según informó el portal del diario La Capital.