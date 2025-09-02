Misterio: encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Un escalofriante hecho dejó conmocionado a todo Rosario: un hombre fue encontrado muerto este martes mientras flotaba en el río Paraná. El hallazgo se produjo a la altura de la costanera central de la ciudad santafesina, y la Justicia investiga las circunstancias de su deceso.
El fallecido fue encontrado por una mujer que circulaba por la calle Balcarce. De inmediato, llamó al 911 y alertó por “un hombre grande flotando sobre el agua”. En tanto, el personal de Prefectura Naval concurrió hasta el lugar informado por la persona y constató el fallecimiento.
Los prefectos retiraron el cadáver y lo derivaron hacia la base de Operaciones de San Juan, mientras que se alertó a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Homicidios y la unidad de traslados forenses, según informó el portal del diario La Capital.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el Instituto Médico Legal se encargará de realizar la autopsia correspondiente.