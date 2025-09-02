2 de septiembre de 2025 - 17:15

Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Los vecinos alertaron a la Policía y al llegar al domicilio, en el distrito de Buenos Nueva, hallaron la víctima sin vida. El sospechoso fue aprehendido en la zona.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un nuevo y trágico femicidio conmocionó este martes a la localidad de Buena Nueva, en Guaymallén. El lamentable suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500 donde una mujer fue hallada sin vida y su ex pareja quedó detenida como principal sospechoso del crimen.

Según fuentes policiales, la alerta ingresó al 911 a las 15.40. Vecinos del lugar alertaron a la policía sobre una situación violenta en el interior de la propiedad. Al llegar, los uniformados encontraron a la víctima ya sin vida, presentando signos de haber sido atacada en el interior de la casa. El diagnóstico posterior confirmó el fallecimiento por herida de arma blanca.

Según las primeras investigaciones, el autor del crimen, quien era la ex-pareja de la víctima, habría llegado al domicilio con el propósito de retirar algunos muebles, ya que estaban en proceso de separación. Una vez dentro de la vivienda, se habría producido una discusión que escaló rápidamente a una riña y que culminó con la mujer fatalmente herida de arma blanca.

De inmediato, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron aprehender al hombre señalado como autor del ataque. El hombre fue identificado como la ex-pareja de la víctima y principal sospechoso del crimen. Tras su detención, fue trasladado a la Comisaría 25, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La causa ha quedado a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso la presencia de personal de Policía Científica y un forense para realizar los peritajes correspondientes en la escena del crimen y determinar con precisión la mecánica de los hechos.

