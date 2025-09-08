8 de septiembre de 2025 - 21:22

Se hizo pasar por discapacitado y le robó la caja a una vinoteca en Ciudad

Cometió el delito con la complicidad de otras dos personas, que fingieron ser clientes. Las cámaras del local grabaron toda la secuencia.

Los Andes | Redacción Policiales
Con un modus operandi insólito, delincuentes robaron un local comercial en pleno centro de Mendoza. Se trató de la vinoteca Código Vinario, en calle Colón y Perú, que sufrió la sustracción de $150.000.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En el lugar, primero ingresó un hombre que se quedó apoyado en el mostrador y a los pocos minutos ingresaron otros dos supuestos clientes. De este último par, uno fingía tener una dificultad para hablar y caminar (inclusive luego se lo ve dar vueltas "aleteando").

Mientras el vendedor es distraído por los dos delincuentes restantes, el hombre que se hacía pasar por discapacitado aprovechó para dirigirse a la caja. Tal como muestra el video, el delincuente tomó el dinero y luego se aleja con cautela del mostrador. Una vez con el botín en mano, el ladrón le hizo señas a sus dos cómplices y se retiraron del lugar.

Gisel, una de las propietarias del local, aseguró que se percataron de la plata faltante entre unas 2 o 3 horas después. Además repudió el hecho al mostrarse sorprendida por la falta de límites de los delincuentes.

Todo salió a la luz cuando el vendedor recordó la hora que ingresaron los tres clientes y revisaron las cámaras. De esta manera, desde la vinoteca señalaron que ya radicaron la denuncia y también alertaron a los propietarios de comercios vecinos.

