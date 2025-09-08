Se hizo pasar por discapacitado y le robó la caja a una vinoteca en Ciudad

Con un modus operandi insólito, delincuentes robaron un local comercial en pleno centro de Mendoza. Se trató de la vinoteca Código Vinario, en calle Colón y Perú, que sufrió la sustracción de $150.000.
Cometió el delito con la complicidad de otras dos personas, que fingieron ser clientes. Las cámaras del local grabaron toda la secuencia.
Con un modus operandi insólito, delincuentes robaron un local comercial en pleno centro de Mendoza. Se trató de la vinoteca Código Vinario, en calle Colón y Perú, que sufrió la sustracción de $150.000.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En el lugar, primero ingresó un hombre que se quedó apoyado en el mostrador y a los pocos minutos ingresaron otros dos supuestos clientes. De este último par, uno fingía tener una dificultad para hablar y caminar (inclusive luego se lo ve dar vueltas "aleteando").
Mientras el vendedor es distraído por los dos delincuentes restantes, el hombre que se hacía pasar por discapacitado aprovechó para dirigirse a la caja. Tal como muestra el video, el delincuente tomó el dinero y luego se aleja con cautela del mostrador. Una vez con el botín en mano, el ladrón le hizo señas a sus dos cómplices y se retiraron del lugar.
Gisel, una de las propietarias del local, aseguró que se percataron de la plata faltante entre unas 2 o 3 horas después. Además repudió el hecho al mostrarse sorprendida por la falta de límites de los delincuentes.
Todo salió a la luz cuando el vendedor recordó la hora que ingresaron los tres clientes y revisaron las cámaras. De esta manera, desde la vinoteca señalaron que ya radicaron la denuncia y también alertaron a los propietarios de comercios vecinos.