Dólares, relojes y hasta perfumes: detuvieron a dos sospechosos por el robo a la familia de Erik Lamela

El hecho ocurrió en en Vicente López. La Policía de Buenos Aires detuvo a una pareja por el robo ocurrido en la vivienda de la familia del jugador.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía bonaerense detuvo a dos personas, C.D.R. y su pareja G.M.L. Ambos son sospechosos de participar en el robo a la vivienda de la familia del futbolista Erik Lamela en Carapachay, Vicente López. Las autoridades secuestraron autos, celulares y objetos de valor.

El procedimiento estuvo a cargo de la DDI San Isidro y la SubDDI Vicente López, con la investigación dirigida por el fiscal Gastón Larramendi. Todo ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando el padre del jugador, José Luis Lamela, de 65 años, denunció que desconocidos ingresaron a su casa.

Los delincuentes forzaron una reja y cortaron el suministro eléctrico. De acuerdo a la denuncia, se llevaron dólares, relojes, perfumes y varios objetos de valor, causando gran conmoción en el barrio.

Gracias a las cámaras de seguridad privadas y el sistema de monitoreo municipal, se observó a los autores a bordo de un Fiat Siena gris y un Volkswagen Suran. Acto seguido, la Policía logró interceptar el Suran y detuvo a C.D.R., de 50 años.

En el allanamiento en su vivienda, personal policial secuestró:

  • Tres handys.
  • Tres camisetas del Club Atlético River Plate.
  • Dos teléfonos celulares.
  • Varios relojes tipo pulsera.
  • El vehículo utilizado para escapar.

También fue detenida su pareja G.M.L. (38), por el delito de encubrimiento. La mujer vive en el mismo domicilio. Ambos detenidos enfrentan ahora cargos por robo, encubrimiento y tenencia ilegal de arma. La investigación sigue abierta para determinar si hay otros implicados o si los detenidos forman parte de una banda mayor.

Por otra parte, la familia de Erik Lamela mantiene contacto con las autoridades para recuperar los bienes sustraídos y colaborar con el avance de la causa, que continúa bajo la órbita de la fiscalía.

