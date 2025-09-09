9 de septiembre de 2025 - 20:12

Choque fatal en Maipú: un motociclista murió tras ser embestido por un auto que se quedó sin frenos

Ocurrió en la Ruta 60, en las cercanías del límite entre Maipú y Junín. El motociclista falleció en el lugar.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cerca de las 18.30 de este martes, un llamado a la línea de emergencia alertó de un accidente en Maipú. Se trató de un choque entre una moto y un automóvil.

Leé además

El robo fue reportado por la víctima. Archivo

Millonario robo: entraron de madrugada golpearon al dueño de la casa y se llevaron 23 mil dólares

Por Redacción Policiales
Una nena murió aplastada por una pared tras un choque de una moto en barrio Lihué de Guaymallén

Muerte de una niña de 3 años en Guaymallén: ¿homicidio culposo o muerte accidental?

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió en la Ruta 60 y el Puente del Río Mendoza, donde se encuentra señalización vial correspondiente al trabajo en un nuevo puente (inclusive hay algunos tachos que dividen ambos carriles). El aviso a la Policía lo dieron los transeúntes que se encontraban en el lugar.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal
Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

La moto Bajaj Rouser 200 era conducida por C.J. E. de 43 años, oriundo de Rivadavia. El motociclista circulaba de este a oeste por Ruta 60. En ese momento fue impactado por un Ford Taunus rojo, que circulaba de sur a norte por la Ruta Nueva.

Según las primeras pericias, el automóvil habría sufrido una falla en los frenos, por lo que, tras chocar contra un tacho de arena, continuó su marcha e impactó contra el costado izquierdo de la motocicleta. La colisión provocó que el conductor cayera al asfalto.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal
Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

De acuerdo al parte de la Policía, el motociclista quedó en el suelo e inconsciente. Acto seguido, personal policial junto al personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se hicieron presentes en la escena. Al momento de asistir a la víctima se constató que falleció en el lugar. El hecho fue caratulado como homicidio culposo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cornejo dijo que imagina una Mendoza europea al anunciar la licitación del tren de cercanía (Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza)

"Mendoza europea", el deseo del Gobierno de Mendoza al anunciar la licitación del tren de cercanías

Por Enrique Pfaab
maipu fue sede del congreso nacional de educacion tarpuy con docentes de toda la provincia

Maipú fue sede del Congreso Nacional de Educación Tarpuy con docentes de toda la provincia

Por Redacción
El peligroso lomo de Maipú que ocasiona accidentes viales: ¿Son legales los lomos de burro y las tortuguitas? - Ignacio Blanco / Los Andes

Murió un joven en Maipú y vuelven las quejas por los altos lomos de burro: ¿por qué están y qué dice la ley?

Por Redacción Sociedad
Las Heras: rifles de aire comprimido incautados.

In fraganti: la Policía frenó delitos e incautó armas gracias a la videovigilacia

Por Redacción Policiales