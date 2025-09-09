Choque fatal en Maipú: un motociclista murió tras ser embestido por un auto que se quedó sin frenos

Ocurrió en la Ruta 60, en las cercanías del límite entre Maipú y Junín. El motociclista falleció en el lugar.

Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Cerca de las 18.30 de este martes, un llamado a la línea de emergencia alertó de un accidente en Maipú. Se trató de un choque entre una moto y un automóvil.

El hecho ocurrió en la Ruta 60 y el Puente del Río Mendoza, donde se encuentra señalización vial correspondiente al trabajo en un nuevo puente (inclusive hay algunos tachos que dividen ambos carriles). El aviso a la Policía lo dieron los transeúntes que se encontraban en el lugar.

La moto Bajaj Rouser 200 era conducida por C.J. E. de 43 años, oriundo de Rivadavia. El motociclista circulaba de este a oeste por Ruta 60. En ese momento fue impactado por un Ford Taunus rojo, que circulaba de sur a norte por la Ruta Nueva.

Según las primeras pericias, el automóvil habría sufrido una falla en los frenos, por lo que, tras chocar contra un tacho de arena, continuó su marcha e impactó contra el costado izquierdo de la motocicleta. La colisión provocó que el conductor cayera al asfalto.