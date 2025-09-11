Presentaban a la nueva ministra de Salud en Suecia y se desplomó frente al atril: video del accidente

La flamante titular de la cartera, Elisabet Lann, sufrió un desmayó en plena conferencia. “Esto me pasó por un nivel bajo de azúcar”, aseguró. En las redes sociales repudiaron la actitud del fotógrafo.

La nueva ministra de Salud de Suecia se desplomó en plena conferencia.

Elisabet Lann, flamante ministra de Salud en Suecia, sufrió un desmayo en plena conferencia de prensa mientras era presentada en su cargo. El hecho interrumpió el acto oficial y generó gran preocupación entre las autoridades presentes. El momento quedó registrado en video.

El episodio ocurrió este martes en Estocolmo, cuando Lann se desplomó sobre el atril frente a la mirada del primer ministro Ulf Kristersson y otros miembros del gabinete. Tras recibir asistencia, fue trasladada a otra sala, donde logró recuperarse y más tarde retomó la ceremonia.

Lann, de 48 años, asumió el cargo en reemplazo de Acko Ankarberg Johansson, quien renunció la semana pasada para postularse al parlamento. Forma parte del Partido Demócrata Cristiano y desde ahora integra el gabinete del primer ministro Kristersson.

Video: el accidente de la ministra sueca El material de lo sucedido rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Se observa como Lann, al momento de caer, golpeó su garganta contra la punta del atril de vidrio. En tanto, muchos remarcaron que el accidente podría haber terminado en tragedia.

Por otro lado, varios internautas resaltaron negativamente la actitud del fotógrafo que se encontraba sentado en primera fila, justo delante de donde cayó la nueva ministra. Los usuarios repudiaron que el sujeto no le ofreció ayuda e, incluso, que su primera reacción haya sido sacarle una foto.