Así está hoy Tomás Lescano, el hijo de Pablo Lescano que la rompe en las redes sociales

El joven de 23 años tiene el total apoyo del cantante, que lo invita a sus conciertos, lo que le ha ayudado a crecer en las redes sociales.

Pablo Lescano es uno de los participantes de MasterChef Celebrity, y las redes sociales no dudan en mostrar su amor por el ícono de la música. Sin embargo, este nuevo desafío al que se subió viene acompañado de mensajes de apoyo de su familia y seres queridos.

El cantante tiene cuatro hijos, a los que les da el lugar para que brillen, y Tomás, uno de ellos se volvió furor en las redes sociales por su belleza y carisma. Es uno de los dos varones mayores, que conquista a los usuarios que siguen al cumbiero desde hace año.

Tomás Lescano El hijo de Pablo Lescano la rompe en redes sociales. Instagram Tomás Lescano, el hijo de Pablo Lescano y amante de los viajes El 4 de octubre del 2002, Pablo Lescano y Cecilia Calafell se convirtieron en padres de su primer hijo juntos, Tomás. Él es el segundo de cuatro hijos que tiene el cantante, llamados Brian, Bianca y Mara. El joven mostró desde siempre pasión por lo que hacía su papá, y hasta llegó a acompañarlo en los escenarios, tocando el emblemático teclado de la banda Damas Gratis. Sin embargo, en los últimos años, comenzó a entrenar y conquistó a las redes sociales con su belleza.

En todo momento, comparte fotos de la Selección Argentina, demostrando el fanatismo que tiene por ellos, y las mejores postales de sus viajes por el mundo. Con el tilde de verificado en Instagram, logró superar los 100 mil seguidores, que no dudan en estar atentos ante las actualizaciones del joven en su vida mediática.