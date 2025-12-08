8 de diciembre de 2025 - 19:05

Indignante: le quemaron el pelo de un indigente y se grabaron burlándose

Dos menores en Sevilla se burlaron del hombre, lo atacaron y grabaron la agresión. El video se viralizó y causó un gran repudio.

Por Redacción

Dos menores de edad atacaron a un indigente en un parque de Benacazón, Sevilla bajo el falso argumento de que eranpolicías. La Guardia Civil investiga la agresión luego de que los jóvenes grabar el momento y la situación se viralizara. Esto generó una profunda indignación en redes sociales.

La agresión al hombre

En el clip, de más de tres minutos de duración, se observa cómo los adolescentes primero ridiculizan el peinado de la víctima y posteriormente comienzan a quemar el pelo del hombre con un encendedor.

La escena transcurría mientras que el hombre en situación de calle permanecía sentado y pedía que pararan de atacarlo.

En el video, uno de los menores finge recibir órdenes de una supuesta “central” para hacerle creer al hombre que eran agente policiales y así justificar la agresión. Repite esa palabra varias veces mientras el otro vuelve a acercar la llama a su cabello. Incluso se burlan diciendo que se trata de una “prueba de fuego”, entre risas.

El hombre, en varias ocasiones pide que se detengan. "Encima que tengo pocos, me los quemas", protesta. Luego solo alcanza a suplicar. Pero los agresores no frenan con el acto violento, sino que siguen grabando y riéndose mientras el hombre se mantiene en el suelo indefenso. vulnerabilidad.

Investigan a los menores involucrados

Según fuentes consultadas, ya han sido identificados el indigente y uno de los menores involucrados, específicamente aquel que aparece manipulando el encendedor y efectuando la agresión. Sin embargo, aún no fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación continúa para determinar quiénes más participaron y en qué momento y lugar exacto del parque ocurrió la agresión.

La responsabilidad legal dependerá de la edad ya que los menores de 14 años son inimputables, en caso de que los jóvenes superen esa edad podrían recibir medidas de internamiento por el delito.

Además, la Guardia Civil analiza si el ataque podría considerarse un delito de odio por aporofobia, odio o rechazohacia las personas en situación de pobreza. En este caso podrán empeorar las penas.

