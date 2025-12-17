17 de diciembre de 2025 - 20:50

Crearon un Tinder en su casamiento y varios invitados encontrarán el amor: "Hubo match"

Una pareja rompió con las tradiciones y armó una original propuesta para los solteros en su boda: fotos, Instagram y hasta rosas para formar nuevas parejas.

Una pareja creó un Tinder para los invitados de su casamiento y tuvo un gran éxito

Por Manuel Ferreyra

En tiempos donde las apps de citas son moneda corriente, una pareja decidió llevar el espíritu de Tinder directamente a su casamiento. Con creatividad y humor, los novios idearon una propuesta inédita para que sus invitados solteros pudieran conocerse durante la fiesta, y el resultado superó todas las expectativas.

La iniciativa consistió en colocar carteles en los baños del salón con fotos de los invitados solteros y sus respectivas cuentas de Instagram. De esta manera, cualquiera podía curiosear, elegir y, si se animaba, dar el primer paso fuera del mundo virtual.

“Vinimos a buscar lo que quedó del casamiento, y miren lo que pusimos en los baños. Les voy a decir que fue un éxito. Hubo match”, contaron los novios en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok.

Pero la propuesta no terminó ahí. Para quienes quisieran identificarse, también prepararon pins con la palabra “soltero”, que cada invitado podía usar según su propia intención. “Iba a la intención de cada invitado”, aclararon.

El detalle más romántico llegó en los baños de hombres, donde colocaron un jarrón lleno de rosas. La consigna era clara: elegir una flor y regalársela a la persona que despertara interés durante la fiesta. “Los hombres, cuando venían al baño, elegían a quién le querían regalar la rosa”, explicaron.

El éxito fue tan evidente que, a lo largo de la noche, varias fotos desaparecieron del cartel, señal inequívoca de que hubo más de un match. Felices por el resultado, los novios no dudaron en resumir la experiencia con una frase que lo dice todo: “Fue un éxito total”.

La publicación superó el millón de visualizaciones y tuvo miles de comentarios respecto a la estrategia para formar parejas. “Pobres, expone a los que quedaron ahí abandonados”, “es buena la de llevarse la foto, para que nadie más la contacte”, “¿por qué los casados se empeñan en emparejar a otros?”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

