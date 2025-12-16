Se puso un pañal para ir al recital de María Becerra y explotaron los comentarios de su video

Una fanática de la cantante mostró el pañal en un video de TikTok y explicó el por qué de su decisión, desatando la polémica entre los usuarios.

Se puso un pañal para ir a ver a María Becerra y desató ola de comentarios en las redes

El reciente recital de María Becerra en el estadio Monumental de River Plate no solo será recordado por su música y la gran cantidad de fans, sino por la insólita revelación de una joven que asistió al evento.

La joven contó a través de su cuenta de TikTok la estrategia que utilizó para no perderse ni un minuto del espectáculo y evitar ir al baño y también perder su lugar en el campo.

Es que según explicó la joven, utilizó un pañal debido a que sufre mucho la necesidad de ir constantemente al baño, una situación que se agrava cuando consume bebidas. “Vergüenza y dignidad son dos cosas que nunca tuve. Hoy voy a ver a María y literal me puse un pañal”, confesó al inicio del video.

Embed - admito que soy bastante random (ya subí parte 2) #mariabecerra #river @Maria Becerra por la nena de arg? todo @juli_________2 admito que soy bastante random (ya subí parte 2) #mariabecerra #river @Maria Becerra por la nena de arg? todo sonido original - juli, ju o como te pinte “Yo la paso muy mal con tema pis, osea me meo cada dos segundos. Sumado que cuando tomo algo soy insoportable, tengo que ir cada dos segundos al baño”, explicó mientras mostraba el pañal que se puso. “No puedo estar tranquila en el concierto porque me meo”, reveló.

“Quiero tomar un vinito antes de ir, quiero estar tranquila, disfrutar el concierto, no me quiero mover del lugar donde esté en el campo”, contó, dando cuenta de la importancia de cuidar su lugar en el campo a la hora del show.