Se puso un pañal para ir al recital de María Becerra y explotaron los comentarios de su video

Se puso un pañal para ir a ver a María Becerra y desató ola de comentarios en las redes

Se puso un pañal para ir a ver a María Becerra y desató ola de comentarios en las redes

Por Manuel Ferreyra

El reciente recital de María Becerra en el estadio Monumental de River Plate no solo será recordado por su música y la gran cantidad de fans, sino por la insólita revelación de una joven que asistió al evento.

La joven contó a través de su cuenta de TikTok la estrategia que utilizó para no perderse ni un minuto del espectáculo y evitar ir al baño y también perder su lugar en el campo.

Es que según explicó la joven, utilizó un pañal debido a que sufre mucho la necesidad de ir constantemente al baño, una situación que se agrava cuando consume bebidas. “Vergüenza y dignidad son dos cosas que nunca tuve. Hoy voy a ver a María y literal me puse un pañal”, confesó al inicio del video.

“Yo la paso muy mal con tema pis, osea me meo cada dos segundos. Sumado que cuando tomo algo soy insoportable, tengo que ir cada dos segundos al baño”, explicó mientras mostraba el pañal que se puso. “No puedo estar tranquila en el concierto porque me meo”, reveló.

“Quiero tomar un vinito antes de ir, quiero estar tranquila, disfrutar el concierto, no me quiero mover del lugar donde esté en el campo”, contó, dando cuenta de la importancia de cuidar su lugar en el campo a la hora del show.

“Se me ocurrió ponerme un pañal porque no creo que me dé mearme encima, pero por lo menos me va a dar tranquilidad”, argumentó al final del video.

El video recibió casi tres millones de vistas y miles de comentarios sobre la insólita decisión que tomó la joven. “Amiga, a veces es mejor tener secretos”, “Me da asco cuando voy a orinar y no me seco imagínate sentirme toda mojada x horas, x favor”, “a ustedes les dará asco pero yo veo un tutorial" y “un poco de dignidad en las redes, que locura lo que está pasando”, fueron algunos de los comentarios destacados.

