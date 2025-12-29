Paseaba por la montaña, unas cabras cortaron el camino y le pidió ayuda a la IA: "¿Qué hago ChatGPT?"

Una influencer se volvió viral en redes sociales tras una insólita escena. Los usuarios no se la perdonaron y recibió cientos de críticas.

Una influencer que paseaba turísticamente por la montaña en Barcelona, España, terminó siendo viral en redes sociales tras una insólita escena. Se trata de Braylyng Batista, quien se encontró cara a cara con un rebaño de cabras que le bloqueó el camino y decidió pedirle ayuda a ChatGPT para saber cómo salir.

La creadora de contenido venezolana estaba de visita en Montserrat, un macizo rocoso considerado la montaña más importante de Cataluña. Mientras recorría la zona, se topó con varios animales que avanzaban lentamente y le impedían continuar su camino.

“Hemos venido a Montserrat y hay unas cabras que no nos dejan andar. No sabemos qué hacer”, relató la joven en un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde se la ve detenida en medio de la montaña, sin otros turistas cercas. “No hay gente ni nada que nos ayude", asumió.

Embed @braylyngb #cabras #montserrat sonido original - Braylyngb Ante la incertidumbre y sin saber cómo actuar, a Braylyng se le ocurrió preguntarle a la Inteligencia Artificial. Según contó en el mismo clip, la herramienta le dijo que, al tratarse de crías, los animales adultos podían ponerse más nerviosos, por lo que lo más prudente era esperar a que terminar lo suyo.

"Según ChatGPT, tenemos que esperar a que terminen de comer para que se muevan", comentó la joven influencer, siguiendo la recomendación que le dio la IA, mientras grababa a los animales a pocos metros.