El primer premio del Gordo de Navidad será para este número, según ChatGPT

A horas del tradicional sorteo del Gordo de Navidad 2025 , miles de apostadores buscan señales, patrones y corazonadas antes de elegir su número. En este contexto, el uso de herramientas de análisis y simulación, con inteligencia artificial, volvió a ganar protagonismo.

A partir de datos históricos, repeticiones frecuentes y criterios estadísticos simples, ChatGPT elaboró una predicción simbólica sobre cuál podría ser el número ganador del premio mayor, que este año asciende a 800 millones de pesos , dentro de un pozo total superior a 1.750 millones .

Según el análisis realizado por ChatGPT, el número con mayores probabilidades simbólicas de salir favorecido en el Gordo de Navidad 2025 es el 27.364 .

La predicción no responde a información oficial ni garantiza resultados, sino que surge de un modelo lúdico que combina:

El fundamento principal está en que, según registros históricos, los premios mayores rara vez recaen en números totalmente extremos y suelen concentrarse en rangos medios.

Fechas relevantes del calendario (27 de diciembre como fecha límite de cobro)

Cuándo y cómo será el sorteo

El Gordo de Navidad 2025 se sortea este viernes 26 de diciembre a las 21, en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

Los billetes están disponibles desde fines de octubre y se emiten por terminal, lo que permite elegir cualquier número entre el 00000 y el 99999 en agencias habilitadas.

El premio mayor es de 800 millones de pesos, seguido por:

Segundo premio: 250 millones

Tercer premio: 65 millones

Cuarto premio: 25 millones

Quinto premio: 12 millones

También hay premios por aproximaciones y terminaciones.

Un detalle clave que muchos olvidan

Más allá del número elegido, es fundamental conservar el billete en buen estado, protegido del calor y la luz, y tener en cuenta que el derecho al cobro vence el 27 de enero del próximo año. Pasada esa fecha, el premio prescribe.

La predicción de ChatGPT es solo una curiosidad basada en patrones, no una garantía. En los juegos de azar, todos los números tienen exactamente la misma probabilidad.