El mal momento de una turista extranjera en Mendoza que tuvo final feliz: "Habíamos dado por perdidas las cosas"

Para aprovechar el día antes de partir dejó sus bolsos en el auto que debía ir a recogerlos, pero el chofer no apareció hasta instantes previos al despegue.

Una turista pensó que un conductor había robado sus bolsos pero antes de despegar pudieron recuperarlos.&nbsp;

Por Redacción

Una turista extranjera visitó Mendoza y, aunque estuvo a punto de llevarse una mala experiencia de su viaje, la historia terminó con un final feliz. Se trata de Yessica Martínez, una creadora de contenido colombiana que compartió en TikTok su vivencia a partir de su estadía en la provincia.

En un primer video titulado “Cosas que me han gustado de Mendoza, Argentina”, la joven elogió aspectos que fueron motivo de debate entre los propios mendocinos. La joven destacó la limpieza de las calles, la baja percepción de indigencia ("No se ve gente durmiendo en la calle", señaló), la excelente gastronomía y, sobre todo, la amabilidad de las personas, desde conductores hasta el personal de los restaurantes.

Sin embargo, una situación inesperada estuvo a punto de cambiar su perspectiva.

El robo que no fue

Bajo el título “Storytime de cómo creí que nos robaron en Mendoza”, en un segundo video la creadora de contenido relató el mal momento que vivió su familia antes de su viaje de regreso.

Todo comenzó con un conductor de Cabify a quien describió como “súper amoroso”. El chofer los había trasladado a las Termas de Cacheuta y el plan era continuar hacia Potrerillos.

Debido a que confiaron en la amabilidad del hombre, la joven relató: “Mi marido le dijo de pagarle el viaje en el momento, pero él respondió que no, que pagáramos al regresar y que podíamos dejar los bolsos en el auto”.

El problema surgió a la hora del regreso. El conductor no aparecía y no respondía los mensajes. La preocupación no era solo por la distancia con la ciudad y la dificultad de conseguir transporte en Cacheuta, sino porque dentro del vehículo había quedado un documento de identidad fundamental para su hermano.

Al tiempo, apareció otro conductor a quien Yessica calificó como un “ángel”. Este hombre incluso los acompañó a la comisaría para realizar la denuncia.

Alguien allí conocía a la dueña de ese auto. "No lo podíamos creer, no teníamos conocidos en ningún lado, pero alguien nos pasó el contacto de la dueña, que resultó ser la tía del chofer”, contó la joven.

La excusa del conductor

Tras lograr llegar al Aeropuerto, y ya en el sector de migraciones, el conductor logró contactarse con ellos para devolverles sus pertenencias. "Se había quedado dormido" contó Yessica.

Finalmente la tiktoker entendió la situación que le había ocurrido al hombre e incluso reconoció que para él también había sido un mal momento. "La policía iba a ir a su casa", resaltó.

“Pudimos recuperar los bolsos, viajamos tranquilos a Santiago y quedaría encantada de volver nuevamente a Mendoza” concluyó. Incluso pidió recomendaciones para su próximo viaje, donde tiene pendiente visitar Potrerillos. Los usuarios respondieron con una larga lista de sugerencias: San Rafael, Valle Grande, El Nihuil, Los Reyunos y Tunuyán.

